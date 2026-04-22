تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

إجماع رباعي ضدّ التفاوض المباشر

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-04-2026 | 02:15
A-
A+

إجماع رباعي ضدّ التفاوض المباشر
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد انعقاد الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برزت مواقف داخلية معارضة لهذا المسار، حيث أبدت أربع قوى سياسية لبنانية تحفّظها أو رفضها بصيغ متفاوتة.

فرئيس تيار المردة سليمان فرنجية شدد في آخر إطلالة له على أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تُعدّ مخاطرة كبيرة، وتحتاج إلى توافق وحوار وتضامن وطني، وإلى تنسيق مع العرب، لا أن يُدفع لبنان إليها منفردًا أو على عجل، محذرًا من أن الاستعجال قد يؤدي إلى كارثة.

أما الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فكان واضحًا في دعوته إلى مقاربة هذا الملف ضمن جدول أعمال وخارطة طريق واضحة وضمانات، معتبرًا أن اللقاءات المباشرة مع إسرائيل لا تأتي في البداية بل في خاتمة التفاوض.

بدوره، وضع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل شروطًا صارمة للتفاوض المباشر، متعاملًا معه بوصفه ورقة لا يجوز استخدامها تحت الضغط أو قبل وقف الاعتداءات وتحصيل الحقوق، مع ضرورة التشاور الوطني والعربي لضمان تحصين الموقف اللبناني في خطوة بهذه الحساسية.

أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فأكد أنه يؤيد التفاوض بين لبنان وإسرائيل، لكن بشكل غير مباشر، وهو موقف يكرره باستمرار في تصريحاته.

بهذه المواقف، يتبيّن وجود إجماع سياسي رباعي على رفض أو عدم القبول بالتفاوض المباشر، كلٌّ من زاويته الخاصة. 

واللافت أن هذه القوى تنتمي إلى أطياف سياسية وطائفية متعدّدة، ما يعكس أن خيار التفاوض المباشر لا يحظى بتوافق داخلي واضح حتى الآن.
المصدر: خاص
لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

سليمان فرنجي

وليد جنبلاط

جبران باسيل

نبيه بري

إسرائيل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24