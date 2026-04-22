تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المطران ابراهيم أطلق التحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ 201 لخميس الجسد الإلهي

Lebanon 24
22-04-2026 | 02:17
A-
A+
المطران ابراهيم أطلق التحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ 201 لخميس الجسد الإلهي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأس رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل إبراهيم ، اجتماع اللجنة العامة لخميس الجسد الإلهي "عيد أعياد زحلة"، في إطلاق رسمي للتحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ 201 لهذا العيد العريق، في 4 حزيران 2026.
شهد الاجتماع حضوراً متنوعاً وممثلاً لمختلف مكونات المجتمع الزحلي، إذ شارك فيه النائب الأسقفي العام الأرشمندريت ايلي معلوف، إلى جانب ممثلين عن الأبرشيات في زحلة، ورؤساء الأديار، وكهنة الأبرشية. كما حضر السيد عزيز نعمة ممثلاً بلدية زحلة المعلقة وتعنايل، فضلاً عن ممثلين عن الصليب الأحمر اللبناني، الدفاع المدني، جمعية تجار زحلة، الجمعيات الكشفية، ممثلين عن المدارس وحركات الشبيبة والجمعيات. وقد أضفى هذا التنوع في الحضور طابعاً مجتمعياً شاملاً على الاجتماع، مما يؤكد أن خميس الجسد الإلهي ليس احتفالاً دينياً فحسب، بل هو تجمع روحي واجتماعي يوحّد أبناء زحلة وضيوفهم.
افتتح الاجتماع بصلاة تلاها المطران إبراهيم ومن ثم كلمة لسيادته استعرض فيها الشعارات التي استعملت سابقاً في احتفال خميس الجسد، مشدداً ان هذه الشعارات كانت مستوحاة من الواقع الذي نعيشه، " وبما اننا في هذا العام نعيش في حالة حرب واحوج ما نكون الى السلام، اخترنا ان يكون شعار الإحتفال 201 لخميس الجسد الإلهي في مدينة زحلة " سلامي اعطيكم" (يوحنا 17-24). وهذا الشعار يعكس روح المحبة والسلام التي يجسّدها هذا العيد، ويحمل في طياته دعوة للوحدة والتضامن في خضم الأوقات الراهنة.
كما أعلن المطران إبراهيم تعيين النائب الأسقفي العام الأرشمندريت ايلي معلوف رئيساً للجنة العامة للتحضير للإحتفالات هذا العام. 
وختم المطران إبراهيم داعياً الى تجديد الذاكرة في كل سنة لكي يبقى هذا العيد مستمراً عبر الأجيال الصاعدة التي يقع عليها حمل هذه الرسالة الإيمانية من جيل الى جيل. 
كما كانت كلمة للأرشمندريت ايلي معلوف، شكر فيها المطران إبراهيم على الثقة التي منحه إياها بتعيينه رئيساً للجنة العامة لإحتفالات خميس الجسد، مؤكداً تواصله مع الجميع بهدف إنجاح احتفال خميس الجسد الإلهي لهذا العام. كما استعرض بشكل عام التحضيرات التي ستجرى مع مختلف مكونات المجتمع الزحلي التي ستشارك كما كل عام في التطواف. 
ومن ثم كانت مداخلات للمشاركين في الاجتماع قدموا فيها اقتراحاتهم وافكارهم لنجاح التطواف واختتم الإجتماع بالصلاة على نية نجاح تطواف خميس الجسد هذا العام.
 
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24