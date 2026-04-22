المطران ابراهيم أطلق التحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ 201 لخميس الجسد الإلهي

ترأس رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم المطران مخايل إبراهيم ، العامة لخميس الجسد الإلهي "عيد أعياد "، في إطلاق رسمي للتحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ 201 لهذا العيد العريق، في 4 حزيران 2026.شهد الاجتماع حضوراً متنوعاً وممثلاً لمختلف مكونات المجتمع الزحلي، إذ شارك فيه النائب الأسقفي العام الأرشمندريت ، إلى جانب ممثلين عن الأبرشيات في زحلة، ورؤساء الأديار، وكهنة الأبرشية. كما حضر السيد عزيز نعمة ممثلاً بلدية زحلة المعلقة وتعنايل، فضلاً عن ممثلين عن اللبناني، الدفاع المدني، جمعية تجار زحلة، الجمعيات الكشفية، ممثلين عن المدارس وحركات الشبيبة والجمعيات. وقد أضفى هذا التنوع في الحضور طابعاً مجتمعياً شاملاً على الاجتماع، مما يؤكد أن خميس الجسد الإلهي ليس احتفالاً دينياً فحسب، بل هو تجمع روحي واجتماعي يوحّد أبناء زحلة وضيوفهم.افتتح الاجتماع بصلاة تلاها المطران إبراهيم ومن ثم كلمة لسيادته استعرض فيها الشعارات التي استعملت سابقاً في احتفال خميس الجسد، مشدداً ان هذه الشعارات كانت مستوحاة من الواقع الذي نعيشه، " وبما اننا في هذا العام نعيش في حالة حرب واحوج ما نكون الى السلام، اخترنا ان يكون شعار الإحتفال 201 لخميس الجسد الإلهي في مدينة زحلة " سلامي اعطيكم" (يوحنا 17-24). وهذا الشعار يعكس روح المحبة والسلام التي يجسّدها هذا العيد، ويحمل في طياته دعوة للوحدة والتضامن في خضم الأوقات الراهنة.كما أعلن المطران إبراهيم تعيين النائب الأسقفي العام الأرشمندريت ايلي معلوف رئيساً للجنة العامة للتحضير للإحتفالات هذا العام.وختم المطران إبراهيم داعياً الى تجديد الذاكرة في كل سنة لكي يبقى هذا العيد مستمراً عبر الأجيال الصاعدة التي يقع عليها حمل هذه الرسالة الإيمانية من جيل الى جيل.كما كانت كلمة للأرشمندريت ايلي معلوف، شكر فيها المطران الثقة التي منحه إياها بتعيينه رئيساً للجنة العامة لإحتفالات خميس الجسد، مؤكداً تواصله مع الجميع بهدف إنجاح احتفال خميس الجسد الإلهي لهذا العام. كما استعرض التحضيرات التي ستجرى مع مختلف مكونات المجتمع الزحلي التي ستشارك كما كل عام في التطواف.ومن ثم كانت مداخلات للمشاركين في الاجتماع قدموا فيها اقتراحاتهم وافكارهم لنجاح التطواف واختتم الإجتماع بالصلاة على نية نجاح تطواف خميس الجسد هذا العام.