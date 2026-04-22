تأسست SADER عام 1863، وتُعدّ أقدم مزوّد للمعرفة القانونية في العالم العربي، حيث واصلت، من دون انقطاع، توثيق القانون وتنظيمه ونشره لأكثر من 160 عامًا. غير أن ما يميز هذه المؤسسة لا يقتصر على عمرها، بل يكمن في قدرتها على التطور عبر تحولات تكنولوجية متعاقبة أعادت تشكيل صناعة النشر القانوني نفسها.

منذ نشأتها، شهد عالم النشر القانوني ستة تحولات تكنولوجية كبرى: الطباعة اليدوية والميكانيكية، الطباعة الصناعية واسعة النطاق، الصفّ الإلكتروني، الحوسبة الشخصية وقواعد البيانات الرقمية، النشر عبر الإنترنت، وأخيرًا . وفي حين أن العديد من المؤسسات وُلدت واختفت ضمن مرحلة واحدة، استطاعت SADER أن تعمل عبر هذه المراحل ، وأن تعيد تعريف دورها مع كل تحول.

في بداياتها، عملت SADER ضمن إطار الطباعة اليدوية. ففي أواخر القرن التاسع عشر، كانت النصوص القانونية تُنتج باستخدام مكابس تقليدية تتطلب دقة عالية وجهدًا كبيرًا. وقد أرست هذه المرحلة دورها الأساسي: تثبيت المعرفة القانونية في صيغة موثوقة ودائمة.

ومع الانتقال إلى الطباعة الصناعية خلال القرن العشرين، توسّع نطاق الإنتاج والانتشار. إذ سمحت تقنيات الصفّ الميكانيكي وأنظمة الأوفست، مثل مطابع Solna، بتوحيد النصوص القانونية وإنتاجها على نطاق واسع، بما يتماشى مع تعقيد الأنظمة القانونية المتزايد. وفي هذه المرحلة، رسّخت SADER موقعها كمستودع مركزي للتشريعات والاجتهادات والمؤلفات الفقهية.

أما التحول الأكثر عمقًا فجاء مع نهاية القرن العشرين، مع ظهور الصفّ الإلكتروني والحوسبة الشخصية. فقد بدأت المعرفة القانونية تنفصل عن وسيطها الورقي، وانتقلت SADER من دور الناشر إلى مُنظِّم البيانات القانونية، عبر رقمنة أرشيفات ضخمة، وفهرستها، وتحويلها إلى قواعد بيانات قابلة للبحث.

ومع دخول عصر الإنترنت، تسارع هذا التحول بشكل كبير. فقد انتقلت المعرفة القانونية من منشورات ثابتة إلى منصات رقمية يتم تحديثها بشكل مستمر، ومتاحة عبر الحدود. وهنا، لم تعد SADER مجرد ناشر، بل أصبحت مزوّدًا لبنى تحتية للمعلومات القانونية.

واليوم، تدخل المؤسسة مرحلتها التكنولوجية السادسة: الذكاء الاصطناعي. فمن خلال منصة LAITRON، التي تم تطويرها في إطار مع SIREN Analytics، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، تعمل SADER على تحويل رصيدها القانوني المُهيكل إلى بنية تحتية للذكاء القانوني. وعلى خلاف أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة، تعتمد LAITRON حصريًا على بيانات قانونية مُنتقاة ومُتحقَّق منها، مما يتيح تقديم إجابات دقيقة تستند إلى القانون ذاته.

ويمثل هذا التحول نقلة نوعية. فالنشر لم يعد يقتصر على إنتاج النصوص أو توزيعها، بل أصبح يعني تمكين الآلات من فهم المعرفة القانونية وتنظيمها وإنتاجها في الزمن الحقيقي. ومن هذا المنطلق، لا تُعد LAITRON خروجًا عن مسار SADER، بل امتدادًا طبيعيًا له.

وعبر هذه المراحل الست، حافظت SADER على وظيفة جوهرية واحدة: حفظ وتنظيم المعرفة القانونية. أما ما تغيّر فهو الوسيط، والنطاق، وسرعة الوصول.

وفي مجال يُنظر إليه عادة باعتباره مجالًا ثابتًا وتقليديًا، تقدّم SADER نموذجًا مختلفًا، حيث تتحقق الاستمرارية من خلال القدرة على التكيّف. فمن الطباعة اليدوية في القرن التاسع عشر إلى الذكاء الاصطناعي في القرن الحادي والعشرين، يعكس تاريخها ليس تحولًا واحدًا، بل قدرة مستمرة على مواكبة التحولات.

ومع دخول الأنظمة القانونية عالميًا في مرحلة جديدة تحت تأثير الذكاء الاصطناعي، تشير تجربة SADER إلى أن مستقبل القانون قد لا يكون في استبدال المؤسسات، بل في تلك القادرة على إعادة تعريف دورها داخل كل مرحلة تكنولوجية.