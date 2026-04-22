جمعية "عدل ورحمة" تستعرض تقريرها السنوي أمام قيادة الدرك وتبحث أوضاع السجون اللبنانية

استعرض وفد "جمعية عدل ورحمة" برئاسة الأب الدكتور بعقليني، خلال لقاء مع قائد وحدة في مركز قيادة الدرك في ، التقرير السنوي للجمعية لعام 2025، والذي تضمّن أبرز نشاطاتها ومشاريعها ومبادراتها، ولا سيّما عملها داخل السجون والنظارات، إضافة إلى برامج معالجة المدمنين على المخدرات في مراكزها.



، شرح الأب بعقليني رسالة الجمعية ودورها داخل السجون وخارجها، من خلال متابعة أوضاع النزلاء، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصًا حالات التعذيب، والعمل على ملفاتهم القانونية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والصحي وتأمين بعض الأدوية والحاجات الأساسية، فضلاً عن إعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

كما عرض وفد الجمعية مجموعة من والتحديات المرتبطة بالسجون اللبنانية، والأعمال التي تنفّذها الجمعية في هذا الإطار.

من جهته، قدّم العميد عواد عرضًا لخِططه واستراتيجياته لمعالجة واقع السجون، التي تعاني ظروفًا صعبة، متطرقًا إلى سبُل الحدّ من ظاهرة الاكتظاظ، ولا سيما في ، بهدف تحسين الوضع الإنساني للنزلاء.وأكد متابعته العمل في محكمة رومية، وتفعيل تطبيق المواد القانونية ذات الصلة، الاضافة إلى جُهود تسريع المُحاكمات بهدف الحدّ من الاكتظاظ، عبر التنسيق مع القضاة والمسؤولين في الدولة اللبنانيّة، ومُتابعة لملفات العفو العام والعفو الخاص، وفق معايير محدّدة، والعمل على تفعيل بدائل .كذلك، تطرّق إلى أوضاع النظارات والسُّجون، والصعوبات اللوجستيَّة، ولا سيما الآليات المخصّصة لنقل السُّجناء إلى المحاكِم، إضافة إلى طرح إمكان إنشاء سُجون جديدة، بما يُسهم في تحسين شُروط الاحتجاز، وتعزيز الرعاية الصحيَّة والتمكين الاجتماعي للنُّزلاء.في ختام اللقاء، أثنى العميد عواد على عمل الجمعيَّة، مُركّزًا على أهميَّة التعاون والتنسيق المستمر بين الجمعيَّة وقوى الأمن الداخلي، لما فيه خدمة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتعزيز كرامتهم الإنسانية.