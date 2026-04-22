الأسعار سترتفع.. المسابح والمنتجعات السياحية تستعد لموسم صيف

على الرغم من الاضطرابات التي يعيشها جراء الاعتداءات المتواصلة وترقب مصير وقف إطلاق النار، بدأت المسابح والمنتجعات السياحية البحرية الاستعداد لإفتتاح موسم صيف 2026.ويأمل أصحاب المسابح والمنتجعات السياحية في استقرار الأوضاع وعودة الهدوء والأمن إلى لبنان لكي ينطلق الموسم من دون خسائر فادحة، معولين على عودة المغتربين اللبنانيين إلى لبنان لقضاء فصل الصيف.ويلفت هؤلاء إلى ان "أسعار الدخول إلى المسابح والمنتجعات سترتفع نظرا لارتفاع أسعار المحروقات عالميا ما سيؤثر على هذا القطاع الذي يعتمد أيضا على هذه المادة لتشغيل المسابح والألعاب الموجودة في المنتجعات إضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية"، مشيرين إلى انهم سيضطرون لرفع الأسعار لتسيير أعمالهم وتأمين معاشات الموظفين لديهم.ويشدد أصحاب المنتجعات السياحية على ان "الأهم الآن هو عودة الاستقرار إلى لبنان وعودة كافة شركات الطيران إلى لإنقاذ الموسم السياحي".