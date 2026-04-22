عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!

أفادت معلومات " " بأن أحد عناصر " "، وكان جريحا، سلّم نفسه للجيش .



وبحسب شهود ، كان العنصر مصابًا وتوجّه إلى بلدة رميش الحدودية، حيث قام الأهالي بتقديم الطعام والمياه له بعد أيام من انقطاعه عن الأكل.



لاحقًا، حضر طبيب وعمل على معالجة إصابته.



وبعد تقديم العلاج، اتصل أحد الجنود الإسرائيليين بأهالي البلدة وطلب منهم عدم الاقتراب من العنصر أو تسليمه، إلا أن الأهالي رفضوا ذلك بشكل قاطع، مؤكدين الاصرار على عدم تسليمه.



وتحدث العنصر مع الجيش الإسرائيلي، فطُلب منه تسليم نفسه، فانتقل عندها من المنطقة الواقعة بين ورميش، ونقل إلى داخل الأراضي .

