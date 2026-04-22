Advertisement
لبنان
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
22-04-2026
|
04:22
أفادت معلومات "
لبنان 24
" بأن أحد عناصر "
حزب الله
"، وكان جريحا، سلّم نفسه للجيش
الإسرائيلي
.
وبحسب شهود
عيان
، كان العنصر مصابًا وتوجّه إلى بلدة رميش الحدودية، حيث قام الأهالي بتقديم الطعام والمياه له بعد أيام من انقطاعه عن الأكل.
لاحقًا، حضر طبيب وعمل على معالجة إصابته.
وبعد تقديم العلاج، اتصل أحد الجنود الإسرائيليين بأهالي البلدة وطلب منهم عدم الاقتراب من العنصر أو تسليمه، إلا أن الأهالي رفضوا ذلك بشكل قاطع، مؤكدين الاصرار على عدم تسليمه.
وتحدث العنصر مع الجيش الإسرائيلي، فطُلب منه تسليم نفسه، فانتقل عندها من المنطقة الواقعة بين
عيتا الشعب
ورميش، ونقل إلى داخل الأراضي
الإسرائيلية
.
Advertisement
المصدر: خاص
Advertisement
