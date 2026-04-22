عز الدين: لا وجود في قاموس المقاومة لخطوط يفرضها العدو

22-04-2026 | 04:05
عز الدين: لا وجود في قاموس المقاومة لخطوط يفرضها العدو
اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين ، أن "الهامات تنحني إجلالًا أمام عظمة هؤلاء الأبطال الذين سطّروا بدمائهم طريق العزّة والكرامة".

أضاف: "هذه الأرض، أرض العلماء والشهداء، كانت ولا تزال حاضنةً للمقاومة التي انتمى إليها المجاهدون بوعيٍ وإيمان، وقدّمت إنجازات تاريخية بدءًا من تحرير عام 2000 وصولاً إلى تثبيت معادلات الردع بعد حرب تموز 2006".

ورأى أن "المقاومة اليوم تثبت قدرتها على التجدد واستعادة قوتها خلال فترة وجيزة، مفاجئةً العدو بإمكاناتها وتكتيكاتها"، مشدّدًا على أنّ "هذه الروح المقاومة لن تنكسر مهما اشتدّت التحديات".

وأشار إلى أنّ "كل دعوة إلى التفاوض المباشر مع العدو هي مرفوضة ومدانة، وتشكل انحرافًا عن الثوابت الوطنية والهوية العربية للبنان، مؤكّدًا أنّ "لبنان بحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية لمواجهة الضغوط والتهديدات الخارجية".

ولفت إلى أنّ "لا وجود في قاموس المقاومة لخطوطٍ يفرضها العدو أو لمناطق عازلة تُنتزع بالقوة"، مؤكدًا أن "هذه الأرض ستبقى عصيّة على الاحتلال، ولن ينعم العدو بالأمن أو الاستقرار عليها".

ختم بالتشديد على أن "الرهان سيبقى على المقاومة التي صنعت الانتصارات، لا على المفاوضات التي تضيّع الحقوق"، معتبرًا أنّ "النصر آتٍ بفضل دماء الشهداء وصمود المقاومين".
