لبنان

بعد عودة الأهالي إلى القرى.. مياه لبنان الجنوبي تؤمّن المازوت لمحطات الضخ

22-04-2026 | 04:47
بعد عودة الأهالي إلى القرى.. مياه لبنان الجنوبي تؤمّن المازوت لمحطات الضخ
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، أنها أمّنت "كمية من المازوت في محطاتها وآبارها، بعد عودة أهلنا إلى قراهم وبلداتهم في جنوب لبنان، بهدف ضمان استمرارية تشغيل محطات ضخ المياه وتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمة الحيوية".

شملت آلية التوزيع محطات البص، الخرايب، الراشدية، السكسكية، الشهابية، الصرفند، الغسانية، النميرية، جنسنايا، جويا، زفتا، شحور، شواليق، صير الغربية، عبا، قاعقعية الصنوبر، ومنشآت محطات الضخ في نبع البراك.

تأتي هذه الخطوة، بحسب البيان،  "نتيجة الضغط المتزايد على شبكات المياه نتيجة عودة الأهالي، وقد تم توزيع المازوت وفق خطة طارئة شملت مختلف المناطق، الأمر الذي يساهم في الحد من انقطاع المياه وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار في خدمة المياه".

ودعت "الجهات المعنية والمنظمات الداعمة إلى مواصلة تقديم المساعدة، لضمان استدامة تشغيل المرافق الحيوية، وتأمين المياه بشكل منتظم للسكان العائدين، بما يساهم في دعم صمودهم واستقرارهم في قراهم".
نزوحٌ معكوس جنوبًا… الأهالي يعودون إلى القرى المهددة!
رعد: هدفنا واضح ومحدد وهو إخراج العدو من أرضنا المحتل ووقف اعتداءاته جواً وبحراً وبراً وتحرير الأسرى ووقف استهداف شعبنا وأمنه وعدم تعطيل عودة الأهالي إلى قراهم وإعادة إعمار بلداتهم وبيوتهم
دعوة عاجلة من الجيش إلى المواطنين الراغبين في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تتسلم خزانات مياه من الصليب الأحمر لدعم المدارس
