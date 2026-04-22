بعد عودة الأهالي إلى القرى.. مياه لبنان الجنوبي تؤمّن المازوت لمحطات الضخ

أعلنت في بيان، أنها أمّنت "كمية من المازوت في محطاتها وآبارها، بعد عودة أهلنا إلى قراهم وبلداتهم في ، بهدف ضمان استمرارية تشغيل محطات ضخ المياه وتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمة الحيوية".



شملت آلية التوزيع محطات البص، الخرايب، الراشدية، السكسكية، الشهابية، الصرفند، الغسانية، النميرية، جنسنايا، ، زفتا، شحور، شواليق، صير الغربية، عبا، قاعقعية الصنوبر، ومنشآت محطات الضخ في نبع البراك.



تأتي هذه الخطوة، بحسب البيان، "نتيجة الضغط المتزايد على شبكات المياه نتيجة عودة الأهالي، وقد تم توزيع المازوت وفق خطة طارئة شملت مختلف المناطق، الأمر الذي يساهم في الحد من انقطاع المياه وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار في خدمة المياه".



ودعت "الجهات المعنية والمنظمات الداعمة إلى مواصلة تقديم المساعدة، لضمان استدامة تشغيل المرافق الحيوية، وتأمين المياه بشكل منتظم للسكان العائدين، بما يساهم في دعم صمودهم واستقرارهم في قراهم".

