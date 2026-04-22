لبنان

درجات الحرارة إلى ارتفاع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!

Lebanon 24
22-04-2026 | 04:49
درجات الحرارة إلى ارتفاع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  صافيا الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

وجاء في انشرة الآتي: 

-الحال العامة:  

طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم السبت، حيث نلحظ ارتفاعا ملموسا بدرجات الحرارة خصوصا على الساحل، فتتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 6 درجات ، مع نشاط في سرعة الرياح المحملة بالغبار.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23 وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي المناطق الداخلية.

الخميس:  

صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

الجمعة:  

قليل الغيوم يتحول إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، مع رياح ناشطة ليلا.

السبت:  

غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية     (بحدود ال 6 درجات)، تنشط الرياح مع فرص ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.


-الحرارة على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 5 الى 19 درجة، في الداخل من 7 الى 24 درجة.

-الرياح السطحية:  غربية وشمالية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س .

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60  و 80 % .

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  5,58

-ساعة غروب الشمس: 19,15
