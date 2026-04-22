وفد من "أمل"- أوستراليا يزور السفارة اللبنانية في كانبرا

زار وفدٌ من حركة "أمل "- سيدني أوستراليا مقرّ في كانبرا، حيث التقى السفيرة ميرنا الخولي.







وترأس الوفد المسؤول التنظيمي في - سيدني ، وضمّ الشيخ كامل وهبي، والمسؤول الثقافي محمد دقدوق، وأمين السر علي ، إلى جانب عاطف ، عماد موسى، وفوزي إبراهيم.







وخلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع العامة في في ظل التحديات الراهنة على مختلف المستويات، إضافة إلى مناقشة أوضاع في سيدني والقضايا التي تهمّ أبناءها.







كما تمّ تأكيد أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين السفارة والجالية اللبنانية، بما يساهم في خدمة مصالحها وتعزيز ارتباطها بالوطن.

