Advertisement

الكونسرفتوار أعلن استئناف التعليم الحضوري

22-04-2026 | 05:04
الكونسرفتوار أعلن استئناف التعليم الحضوري
أعلنت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفاتوار، الدكتورة هبة القواس في بيان " استئناف التعليم الحضوري في جميع فروع المعهد، وذلك استنادًا إلى القرارات الرسمية الصادرة عن الدولة اللبنانية، وبعد المرحلة الاستثنائية التي فرضت اعتماد التعليم عن بُعد خلال فترة الحرب".



ولفتت الى انه" يباشَر التعليم الحضوري اعتبارًا من يوم الخميس الواقع في 23 نيسان 2026، وفق الجداول الدراسية المعتمدة مسبقًا، وفي مختلف فروع المعهد على الأراضي اللبنانية".



اضافت: ان " هذا القرار يأتي استكمالًا للجهود التي بذلها المعهد خلال الفترة الماضية لضمان استمرارية العملية التعليمية، حيث كان من أوائل المؤسسات التربوية التي بادرت إلى اعتماد التعليم عن بُعد حفاظًا على سلامة الطلاب والأساتذة، وتمكّن في هذا الإطار من تحقيق انتقال سريع ومنظّم إلى التعليم الافتراضي بكفاءة لافتة ووفق أعلى المعايير المعتمدة".



 واكدت" التزام المعهد الكامل بالحفاظ على مستواه الأكاديمي الرفيع، وضمان استمرارية التعليم وفق أعلى المعايير، من خلال تنظيم الحضور ومتابعة العملية التعليمية بشكل دقيق في مختلف الفروع".

كما شدّدت على "أهمية التزام الطلاب والأساتذة بالدوام الحضوري وفق الجداول المعتمدة، بما يضمن حسن سير العام الدراسي وتفادي أي خلل قد يؤثر على المستوى التعليمي".



وتابعت: "يعبّر المعهد عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها الأساتذة والطلاب خلال المرحلة الماضية. كما يتوجّه بالشكر إلى الفريق الإداري والتقني الذي واكب هذه المرحلة بدقّة ومسؤولية، وأسهم في إنجاز هذا التحوّل في سابقة تنظيمية لافتة من خلال تأمين الانتقال السريع إلى التعليم عن بُعد، والحفاظ على استمرارية الدوام والالتزام الأكاديمي رغم التحديات الاستثنائية".



وختم البيان: "يؤكد المعهد أن هذه الجهود الجماعية مكّنت من الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية من دون انقطاع، بما يعكس مستوى عاليًا من المهنية والتفاني.

وتتطلب المرحلة المقبلة استمرار هذا التعاون والتكامل بين جميع مكونات المعهد، للحفاظ على هذا الصرح الثقافي والتربوي وتعزيز دوره في الحياة الفنية والوطنية".
Advertisement
Advertisement
