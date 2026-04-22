"حراك المعلمين المتعاقدين": لصرف فوري لمستحقاتنا خلال فترة التعطيل القسري

ناشد حراك المعلمين المتعاقدين، في بيان، "توقيع صيغة طلب وزارة التربية لصرف فوري لمستحقات المتعاقدين خلال فترة التعطيل القسري التي فرضها العدوان وحتى الانتهاء منها، بالإضافة إلى تعويض كامل ساعات المتعاقدين، سواء كانت في الدوام الرسمي أو الإجرائي أو المسائية"، لافتا الى انه "طلب من وزيرة التربية ذلك منذ اليوم الرابع للحرب من خلال مستشارها"، مشيرًا إلى أن "الوفاء بهذا الحق عبر مجلس الوزراء أسهل من المرور بمجلس النواب".







وأعلن أن "التواصل كان مستمرًا مع عضو لجنة التربية النائب ، الذي أكد لنا البارحة أنه تواصل مع رئيس اللجنة ، وتم الاتفاق على عقد جلسة للجنة التربية الأسبوع المقبل لمناقشة اقتراح العقد الكامل"، داعيا الوزراء الى "الموافقة على هذا الاقتراح وبتّه في جلسة غد الخميس، وبهذا نكون قد أوفينا للمتعاقدين حقهم وأنصفناهم من ظلم العدوان".

