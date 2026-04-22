لبنان

ابي رميا تابع اوضاع الطرق في جبيل مع رسامني

Lebanon 24
22-04-2026 | 06:01
ابي رميا تابع اوضاع الطرق في جبيل مع رسامني
اعلن النائب سيمون أبي رميا في بيان، انه "اتصل اليوم بوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وبحثا في أوضاع طريق حبوب في جبيل التي شهدت في الآونة الأخيرة تكرارًا مقلقًا لحوادث السير، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وكان آخرها امس مساءً"، حيث شدّد أبي رميا على "ضرورة التحرّك السريع لمعالجة مكامن الخطر على هذه الطريق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين كي لا تبقى هذه الطريق - طريق الموت".



من جهته، أكد رسامني أنه "أعطى توجيهاته لإرسال فريق فني مختص لإجراء كشف ميداني على المواقع التي تشهد حوادث متكررة، تمهيدًا لإعداد دراسة عاجلة ووضع الحلول المناسبة والجذرية في أسرع وقت".



وختم ابي رميا لافتا الى انه "سيتابع هذا الملف حتى انجازه كاملا دراسة وتنفيذاً".
Advertisement
