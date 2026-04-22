ابي رميا تابع اوضاع الطرق في جبيل مع رسامني

اعلن النائب في بيان، انه "اتصل اليوم بوزير الأشغال العامة والنقل وبحثا في أوضاع طريق حبوب في التي شهدت في الآونة الأخيرة تكرارًا مقلقًا لحوادث السير، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وكان آخرها امس مساءً"، حيث شدّد على "ضرورة التحرّك السريع لمعالجة مكامن الخطر على هذه الطريق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين كي لا تبقى هذه الطريق - طريق الموت".







، أكد رسامني أنه "أعطى توجيهاته لإرسال فريق فني مختص لإجراء كشف ميداني على المواقع التي تشهد حوادث متكررة، تمهيدًا لإعداد دراسة عاجلة ووضع الحلول المناسبة والجذرية في أسرع وقت".







وختم لافتا الى انه "سيتابع هذا الملف حتى انجازه كاملا دراسة وتنفيذاً".

Advertisement