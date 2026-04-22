سلام التقى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

التقى الدكتور ، في الدكتور خالد ، لمنظمة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، حيث أعرب له عن بالغ تقديره للدعم المتواصل الذي تقدّمه للبنان في هذه المرحلة الدقيقة، منوّهاً بإعادة تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بلبنان، لا سيّما الحساب الخاص المخصّص للبنان، والذي يشكّل أداة أساسية لتعبئة الموارد وتنسيق الاستجابة الدولية لمواجهة التحديات الراهنة، وبالأخص في قطاع التربية، حيث ثمّن الرئيس سلام الجهود المبذولة لضمان استمرارية التعليم رغم الظروف الاستثنائية، من خلال إنشاء مساحات تعليمية مؤقتة ومراكز تعلّم بديلة، وتأمين المواد والمستلزمات التربوية الأساسية، إلى جانب دعم التعليم عن بُعد وتدريب المعلمين والمتطوعين على آليات التعليم في حالات الطوارئ .

وفي موازاة ذلك، أثنى على الجهود المستمرة لحماية التراث الثقافي اللبناني وصون المواقع الأثرية، معرباً عن تقديره للدعوة إلى عقد جلسة استثنائية أسفرت عن إدراج 39 موقعاً إضافياً على قائمة الحماية المعزّزة، إلى جانب 34 موقعاً سبق إدراجها، بما يشكّل خطوة أساسية في حماية التراث الثقافي اللبناني.

كما أشاد بالدور الذي تضطلع به اليونسكو في دعم حرية الإعلام وتعزيز سلامة الصحافيين.

Advertisement