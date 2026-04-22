شقيقتان مفقودتان منذ 6 أيّام... هل تعرفون عنهما شيئاً؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:



تُعمِّم ، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودتين:



– محمد الدلوحي (مواليد عام 2012، لبنانية)



– الدلوحي (مواليد عام 2004، لبنانية)



اللتين غادرتا بتاريخ 16-4-2026 منزلهما الكائن في محلّة العبودية، ولم تعودا حتى تاريخه.



لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتصال بمفرزة القضائية في وحدة على الرقم: 692965-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

Advertisement