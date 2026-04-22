بري بحث مع زواره في المستجدات وإطلع من وزير المالية على نتائج لقاءات واشنطن

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، وزير الإتصالات شارل الحاج، وتم عرض للاوضاع العامة والمستجدات إضافة الى اوضاع قطاع الاتصالات والاضرار التي لحقت به جراء العدوان الاسرائيلي.







وعرض الحاج للرئيس الجهود التي تبذلها فرق الوزارة لإصلاح الأضرار في مختلف المناطق لا سيما المناطق المتضررة .







واستقبل وكيل والأمين التنفيذي للاسكوا بالانابة ( اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) مراد وهبة في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه في .







واستقبل بري ياسين جابر الذي وضعه في أجواء ونتائج زيارته والوفد الرسمي اللبنانيو لقاءاته في العاصمة الأميركية في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اضافة الى بحث الوضاع من مختلف جوانبها .







ومن زوار بري : المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

