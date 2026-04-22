توقيع اتفاق لبناني – روسي لإعفاء الجوازات الديبلوماسية من التأشيرات

وقع ، في مقر ، اتفاق بين الجمهورية وروسيا الاتحادية يقضي بإعفاء حاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخدمة والخاصة من تأشيرات الدخول.



وقد وقع الاتفاق عن الجانب الروسي سفير الاتحادية في ألكسندر روداكوف، وعن الجانب اللبناني ألأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير عبد الستار .



كما تم، على هامش مراسم التوقيع، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور 60 يوماً على تاريخ تبادل إشعارات المصادقة من قبل السلطات المختصة في كلا البلدين. ويسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً، مع احتفاظ أي من الطرفين بحق تعليق العمل فيه موقتاً إذا اقتضت ظروفه الداخلية ذلك".

