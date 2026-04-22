موردو المواد الغذائية لصالح سجون رومية وزحلة وطرابلس طالبوا بصرف مستحقاتهم

وجه موردو المواد الغذائية لصالح سجون رومية، وطرابلس، كتاباً إلى لقوى الامن الداخلي - شعبة ، قالو فيه :"نحن موردو المواد الغذائية لصالح سجون ، زحلة وطرابلس نقدم بهذا الكتاب لوضعكم في صورة وضعنا المأسوي بعد تأخر صرف مستحقاتنا لمدة تزيد عن خمسة اشهر علماً اننا قد اصدرنا فواتيرنا بحسب الطريقة التي طالما اعتمدناها وهي موجودة لدى دائرة الصرفيات في التي تتأخر في تدقيقها و إيداعها طريق الصرف و ذلك للتأخير في صرف مستحقاتنا الناتجة عن تأمين المواد الغذائية لإعاشة السجناء و قد وصلنا الى وضع لم يعد في استطاعتنا تأمين المواد المطلوبة منا و خاصة في ظروف الحرب الاخيرة و الصعوبة في وجود المواد و في ظل توقف المصارف عن التسليفات و في ظل مطالبة كافة التجار بالدفع النقدي قبل تحميل المواد المطلوبة".







لذلك نطلب من حضرتكم التواصل مع وزارة المالية للاسراع في صرف فواتيرنا و اعتبارها ناتجة عن تأمين مواد حيوية ضرورية و ير قابلة للتأجيل حتى نتمكن من الإستمرار في تأمين المواد الغذائية لإعاشة السجناء أو سوف نتوقف عن تسليمكم المواد الغذائية رغماً عن إرادتنا بسبب عدم توفر الاموال و عدم قبض حقوقنا من إدارتكم".

