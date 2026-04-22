تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"ألفا" تدخل منطقة خطرة أمنياً.. هكذا أعادت محطة مدمرة للخدمة

|
Lebanon 24
22-04-2026 | 07:47
A-
A+
ألفا تدخل منطقة خطرة أمنياً.. هكذا أعادت محطة مدمرة للخدمة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في موقعٍ تحيط به آثار الدمار الناتج عن الحرب، تقف هذه المحطة الخليوية شاهدةً على مرحلة صعبة يواجهها يومياً فريق "شركة ألفا" في رحلته الشاقة لإصلاح المحطات المتضررة في الجنوب والبقاع الغربي والضاحية. 

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد تعرضت هذه المحطة الواقعة في الرشيدية في صور لأضرار جزئية أفقدتها القدرة على العمل، وهدّدت بانقطاع التواصل عن منطقةٍ بأكملها. كان المشهد اختباراً فعلياً لقدرة فرق العمل على التدخل في بيئة غير مستقرة، تتداخل فيها المخاطر الامنية مع التحديات الميدانية.

عند الوصول، واجه فريق "شركة ألفا"، بحسب المعلومات بنيةً متصدعة، تجهيزات متضررة، وأسلاكاً مكشوفة، إضافةً إلى صعوبة الوصول نتيجة الركام المحيط والبنية التحتية الهشة. ومع ذلك، جرى التعامل مع الموقع وفق مقاربة تدريجية: أولاً تأمين السلامة، ثم تقييم الأضرار بدقة، وأخيراً وضع خطة إصلاح سريعة تعيد الحد الأدنى من التشغيل.

ولم يكن العمل روتينياً، تطلّبت إعادة تثبيت المعدات على ارتفاع، في ظل هيكل متضرر، دقةً عالية وتنسيقاً محكماً بين الفرق التقنية واللوجستية التابعة لشركة ألفا. كما أن إعادة توصيل الطاقة والربط الشبكي احتاجت إلى حلول بديلة، في ظل تعذّر الاعتماد على البنية الأصلية بشكل كامل.

رغم ذلك، نجح فريق ألفا في استعادة الخدمة في وقت قياسي نسبياً، مما أعاد الاتصال إلى محيط جغرافي كان معزولاً فعلياً. تعكس هذه النتيجة أهمية استمرارية الاتصالات كعنصر حيوي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في البيئات الهشة.

وتتجاوز القصة إصلاح محطة، فهي نموذج لعمل ميداني بمخاطر عالية، يجمع بين الخبرة، والمرونة، والقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط، في سياقٍ لا يحتمل الفشل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

البقاع الغربي

شركة ألفا

المحطات

الرشيدي

لبنان24

البقاع

الغربي

مار ال

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24