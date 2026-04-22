لبنان

هاني في كتاب للحجار: لوقف رش مبيدات الأعشاب على جوانب الطرقات

Lebanon 24
22-04-2026 | 08:07
هاني في كتاب للحجار: لوقف رش مبيدات الأعشاب على جوانب الطرقات
وجّه وزير الزراعة نزار هاني كتابًا رسميًا إلى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، طالب فيه بالإيعاز إلى البلديات كافة بضرورة الامتناع عن رش مبيدات الأعشاب على جوانب الطرقات، نظرًا لما تسببه من أضرار بيئية وصحية متزايدة.
وأوضح هاني في كتابه "أن استخدام هذه المبيدات يشكّل خطرًا مباشرًا على الثروة النحلية، حيث يؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من النحل أو إضعافه، ما ينعكس سلبًا على عملية التلقيح الطبيعي التي تُعدّ عنصرًا أساسيًا في استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي". كما أشار إلى "أن هذه المواد الكيميائية قد تتسرّب عبر التربة إلى المياه الجوفية، مسببة تلوثها، الأمر الذي يشكّل تهديدًا مباشرًا للموارد المائية والصحة العامة".
وفي هذا السياق، شدد وزير الزراعة على "أهمية اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الممارسات، داعيًا إلى التقيّد بالإرشادات الفنية والبيئية الصادرة عن الجهات المختصة، والعمل على اعتماد بدائل آمنة وصديقة للبيئة في إزالة الأعشاب، بما يحافظ على التنوع البيولوجي ويحدّ من المخاطر البيئية".
وأكد هاني "أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الوطنية لحماية القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة البيئية، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان إدارة رشيدة للموارد الطبيعية وصون الصحة العامة".
وختم الوزير كتابه بالتعبير عن "ثقته بالتعاون الوثيق بين الوزارات والإدارات المعنية لتحقيق هذه الأهداف، لما فيه مصلحة لبنان وبيئته وأجياله القادمة".
 
 
