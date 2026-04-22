تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
هاني في كتاب للحجار: لوقف رش مبيدات الأعشاب على جوانب الطرقات
Lebanon 24
22-04-2026
|
08:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه
وزير الزراعة
نزار
هاني كتابًا رسميًا إلى
وزير الداخلية
والبلديات العميد
أحمد الحجار
، طالب فيه بالإيعاز إلى البلديات كافة بضرورة الامتناع عن رش مبيدات الأعشاب على جوانب الطرقات، نظرًا لما تسببه من أضرار بيئية وصحية متزايدة.
وأوضح هاني في كتابه "أن استخدام هذه المبيدات يشكّل خطرًا مباشرًا على
الثروة
النحلية، حيث يؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من النحل أو إضعافه، ما ينعكس سلبًا على عملية التلقيح الطبيعي التي تُعدّ عنصرًا أساسيًا في استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي". كما أشار إلى "أن هذه
المواد الكيميائية
قد تتسرّب عبر التربة إلى المياه الجوفية، مسببة تلوثها، الأمر الذي يشكّل تهديدًا مباشرًا للموارد المائية والصحة العامة".
وفي هذا السياق، شدد وزير الزراعة على "أهمية اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الممارسات، داعيًا إلى التقيّد بالإرشادات الفنية والبيئية الصادرة عن الجهات المختصة، والعمل على اعتماد بدائل آمنة وصديقة للبيئة في إزالة الأعشاب، بما يحافظ على التنوع البيولوجي ويحدّ من المخاطر البيئية".
وأكد هاني "أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الوطنية لحماية القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة البيئية، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان إدارة رشيدة للموارد الطبيعية وصون الصحة العامة".
وختم الوزير كتابه بالتعبير عن "ثقته بالتعاون الوثيق بين الوزارات والإدارات المعنية لتحقيق هذه الأهداف، لما فيه مصلحة
لبنان
وبيئته وأجياله
القادمة
".
لبنان
إقتصاد
المواد الكيميائية
وزير الداخلية
وزير الزراعة
أحمد الحجار
التعبير عن
القادمة
الثروة
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24