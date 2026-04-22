الجيش الإسرائيليّ: "حزب الله" أطلق مسيّرة باتّجاه قواتنا قبل قليل

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ " " أطلق قبل قليل، مسيّرة باتّجاه قوات الجيش التي تعمل جنوب خطّ الدفاع الأمامي، في ".



وأضاف الجيش الإسرئيلي في بيان، أنّه "تمّ اعتراض المسيّرة بواسطة سلاح الجوّ، ولم تعبر إلى داخل أراضي البلاد. ولم يتم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة".



وقال: "يُعدّ ذلك خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار. سيُواصل الجيش الإسرائيلي العمل على تطهير المنطقة الواقعة تحت سيطرته وإزالة التهديدات عن مواطني وقواته".

