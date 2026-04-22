رسامني يبحث خطة طوارئ لإصلاح أضرار الطرق والجسور

22-04-2026 | 08:24
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل" بسام طليس، وممثلين عن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية،  مع وفد من المناطق المتضررة جراء الاعتداءات، والتي خلّفت أضرارًا جسيمة، لا سيما في شبكة الطرقات العامة والجسور وضرورة إعادة وصل المناطق ببعضها البعض.

وخلال اللقاء، تم عرض خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة لمعالجة الأضرار، في إطار مرحلة إعادة التأهيل، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرار الاعتمادات اللازمة لتنفيذها، وتتألف من ثلاث مراحل متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة وضمان استعادة الحركة الطبيعية في المناطق المتأثرة.

وشكر الوفد الوزير رسامني على متابعته المباشرة، وعلى الدور الذي تضطلع به الوزارة منذ تثبيت وقف إطلاق النار، عبر مواصلة الأشغال الترميمية وفتح الطرقات ومعالجة الأضرار وفق الأولويات الملحّة.

كما استقبل الوزير رسامني النائب جهاد الصمد، حيث جرى التداول في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية مناطقية، لا سيما المرتبطة بالسلامة العامة على الطرق.
 
مواضيع ذات صلة
مصلحة الليطاني: إجراءات عاجلة لإصلاح أضرار محيط معمل إبراهيم عبد العال
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 19:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تنسيق بين رسامني ومجلس البحوث لمتابعة أضرار البنى التحتية والمباني الحكومية
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 19:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر للطاقة: نشر فرق الطوارئ على الفور لاحتواء الحرائق الناجمة حيث تسببت الهجمات في أضرار جسيمة
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 19:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: ترامب يتبنى خطة قصف الجسور ومحطات الطاقة في إيران
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 19:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:27 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:24 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-04-22
Lebanon24
12:05 | 2026-04-22
Lebanon24
12:01 | 2026-04-22
Lebanon24
12:00 | 2026-04-22
Lebanon24
11:55 | 2026-04-22
Lebanon24
11:50 | 2026-04-22
