تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
رسامني يبحث خطة طوارئ لإصلاح أضرار الطرق والجسور
Lebanon 24
22-04-2026
|
08:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني
في مكتبه اليوم، مسؤول
الشؤون البلدية
والاختيارية المركزي في حركة "أمل"
بسام طليس
، وممثلين عن
اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية
، مع وفد من
المناطق المتضررة
جراء الاعتداءات، والتي خلّفت أضرارًا جسيمة، لا سيما في شبكة الطرقات العامة والجسور وضرورة إعادة وصل المناطق ببعضها البعض.
وخلال اللقاء، تم عرض خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة لمعالجة الأضرار، في إطار مرحلة إعادة التأهيل، تمهيدا لعرضها على
مجلس الوزراء
لإقرار الاعتمادات اللازمة لتنفيذها، وتتألف من ثلاث مراحل متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة وضمان استعادة الحركة الطبيعية في المناطق المتأثرة.
وشكر الوفد الوزير رسامني على متابعته المباشرة، وعلى الدور الذي تضطلع به الوزارة منذ تثبيت وقف إطلاق النار، عبر مواصلة الأشغال الترميمية وفتح الطرقات ومعالجة الأضرار وفق الأولويات الملحّة.
كما استقبل الوزير رسامني النائب
جهاد الصمد
، حيث جرى التداول في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية مناطقية، لا سيما المرتبطة بالسلامة العامة على الطرق.
اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية
اتحاد بلديات الضاحية
المناطق المتضررة
الشؤون البلدية
مجلس الوزراء
فايز رسامني
جهاد الصمد
بسام طليس
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24