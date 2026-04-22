تعاون لبناني–أميركي على طاولة وزارة الاتصالات

استقبل وزير الاتّصالات الحاج في مكتبه في الوزارة، بحضور رئيس هيئة " " أحمد والمدير العام للإنشاء والتجهيز ناجي أندراوس والمدير العام للصيانة والاستثمار باسل ، السفارة الأميركية في كيث هانيغان، يرافقه رئيس القسم التجاري في السفارة نعمان طيّار، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين.





كما استقبل الوزير الحاج في عماد مارتينوس، وتناول البحث شؤونًا تهمّ النقابة.





كذلك التقى الوزير الحاج النائب السابق إسحق يرافقه رئيس بلدية حصرون جيرار سمعان، وبحث معهما في واقع خدمات الاتّصالات في المنطقة، وسبل تحسين سرعة الإنترنت وتعزيز التغطية الخليوية في بلدة حصرون والبلدات المجاورة.

