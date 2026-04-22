صيانة دورية على الطريق الدولي بين الحازمية وشتورا

اعلنت في بيان أنّها، ستباشرعبر إحدى الشركات المتعهدة، تنفيذ أشغال صيانة للحفر على – – شتورا، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية الرامية إلى تحسين السلامة المرورية وضمان استمرارية حركة السير على هذا المحور الحيوي.





ومن المتوقع أن تستمر هذه الأشغال لمدة سبعة أيام، ابتداءً من يوم الأربعاء الواقع فيه 22 نيسان 2026، على أن تُنجز ضمن المهل المحددة وفق البرنامج المعتمد".





واكدت "حرصها على تنفيذ الأعمال بأعلى معايير السلامة"، داعية" المواطنين الكرام إلى التقيد التام بإرشادات عناصر ، والالتزام بالإشارات التوجيهية الموضوعة في موقع الأشغال، وإبداء أقصى درجات التعاون، بما يساهم في تسهيل سير العمل وضمان السلامة العامة ريثما يتم الانتهاء من الأعمال".

