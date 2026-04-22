وزارة الاقتصاد: آلاف الجولات الرقابية ومئات محاضر الضبط منذ بداية العام

أفادت مديرية حماية المستهلك في في تقريرها الأسبوعي، بأنها:



- منذ بداية الحرب - منذ الأول من آذار ولغاية 17 نيسان الحالي:



نفّذت 2,959 زيارة كشف ميداني.



سطّرت 164 محضر ضبط وأحالت 165 محضراً إلى المختص.



واستجابت لـ 189 شكوى.



- منذ بداية العام - منذ الأول من كانون الثاني ولغاية 17 نيسان الحالي:



نفّذت 6,063 زيارة كشف ميداني.



سطّرت 310 محاضر ضبط وأحالت 463 محضراً إلى القضاء.



واستجابت لـ 384 شكوى.



- وفي أسبوع 13 لغاية 17 نيسان:



استجابت مديرية حماية المستهلك لـ 13 شكوى، ونفّذت 439 كشفاً نتج عنها 34 محضر ضبط.



تكثيف الجولات الرقابية لمديرية حماية المستهلك مستمر منذ بداية الحرب الحالية، إثر تعميم لوزير الاقتصاد والتجارة د. طلب فيه التشدّد بالرقابة (صدر بتاريخ 3/3/2026).



وأكدت والتجارة "استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع ، واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسواق".

