|
لبنان
الجيش الإسرائيليّ يُحاصرهما... إستهداف سيارة الزميلتين امال خليل وزينب فرج
Lebanon 24
22-04-2026
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم "
لبنان 24
"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة الزميلتين امال خليل وزينب فرج، للمرّة الثانيّة في بلدة
الطيري
.
وبحسب المعلومات، لا يزال الجيش الإسرائيليّ يُحاصرهما، ويمنعهما من الخروج من البلدة.
إلى ذلك، قطعت غارة إسرائيليّة الطريق بين بلدتيّ حداثا والطيري لمنع فرق الإسعاف من الوصول إلى خليل وفرج.
ووفق المعلومات، أصبح
الصليب الأحمر
قريباً من الزميلتين، ويعمل على إعادة
فتح الطريق
للوصول إليهما.
وتجدر الإشارة إلى أنّ طائرة مسيّرة كانت استهدفت سيارة في وقتٍ سابق في البلدة عينها، ما أدى إلى استشهاد شخصين.
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة قطعت الطريق بين بلدتيّ حداثا والطيري لمنع فرق الإسعاف من الوصول إلى الزميلتين آمال خليل وزينب فرج
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة قطعت الطريق بين بلدتيّ حداثا والطيري لمنع فرق الإسعاف من الوصول إلى الزميلتين آمال خليل وزينب فرج
22/04/2026 19:16:32
22/04/2026 19:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الاحمر يسحب الزميلة زينب فرج مصابة بالاضافة الى جثتي شهيدين وفريقه يتعرض لقنبلة صوتية تحذيرية ما اجبره على الانسحاب من الطيري
Lebanon 24
الصليب الاحمر يسحب الزميلة زينب فرج مصابة بالاضافة الى جثتي شهيدين وفريقه يتعرض لقنبلة صوتية تحذيرية ما اجبره على الانسحاب من الطيري
22/04/2026 19:16:32
22/04/2026 19:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24" والمؤسسات الإعلامية تناشد لجنة الميكانيزم إعطاء الإذن للصليب الأحمر والجيش لتأمين سلامة طاقم البحث عن الزميلة آمال خليل المفقودة في بلدة الطيري
Lebanon 24
"لبنان24" والمؤسسات الإعلامية تناشد لجنة الميكانيزم إعطاء الإذن للصليب الأحمر والجيش لتأمين سلامة طاقم البحث عن الزميلة آمال خليل المفقودة في بلدة الطيري
22/04/2026 19:16:32
22/04/2026 19:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة الزميلة الصحافية آمال خليل: نناشد لجنة الميكانيزم بمنح الصليب الأحمر إذن دخول بلدة الطيري لإخراج ابنتنا المحاصرة
Lebanon 24
عائلة الزميلة الصحافية آمال خليل: نناشد لجنة الميكانيزم بمنح الصليب الأحمر إذن دخول بلدة الطيري لإخراج ابنتنا المحاصرة
22/04/2026 19:16:32
22/04/2026 19:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميل بحث أوضاع القرى الجنوبية مع وفد بلدية دبل
Lebanon 24
الجميل بحث أوضاع القرى الجنوبية مع وفد بلدية دبل
12:10 | 2026-04-22
22/04/2026 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيفيل" تعلن وفاة جندي فرنسي ثانٍ إثر حادثة الغندورية
Lebanon 24
"اليونيفيل" تعلن وفاة جندي فرنسي ثانٍ إثر حادثة الغندورية
12:05 | 2026-04-22
22/04/2026 12:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
12:01 | 2026-04-22
22/04/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شرط أميركي لـ"مسار تفاوضي" بين لبنان وإسرائيل.. تقريرٌ يحدّده
Lebanon 24
شرط أميركي لـ"مسار تفاوضي" بين لبنان وإسرائيل.. تقريرٌ يحدّده
12:00 | 2026-04-22
22/04/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
2475 شهيداً في أحدث حصيلة رسمية جراء العدوان الاسرائيلي
Lebanon 24
2475 شهيداً في أحدث حصيلة رسمية جراء العدوان الاسرائيلي
11:55 | 2026-04-22
22/04/2026 11:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
Lebanon 24
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
00:27 | 2026-04-22
22/04/2026 12:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريون في لبنان اتخذوا القرار النهائي
Lebanon 24
سوريون في لبنان اتخذوا القرار النهائي
14:24 | 2026-04-21
21/04/2026 02:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
Lebanon 24
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
04:22 | 2026-04-22
22/04/2026 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
03:53 | 2026-04-22
22/04/2026 03:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 23 عاما من العمل في القناة.. إعلامية شهيرة تقدم استقالتها من "العربية" (صورة)
Lebanon 24
بعد 23 عاما من العمل في القناة.. إعلامية شهيرة تقدم استقالتها من "العربية" (صورة)
02:19 | 2026-04-22
22/04/2026 02:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
