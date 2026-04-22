الجيش الإسرائيليّ يُحاصرهما... إستهداف سيارة الزميلتين امال خليل وزينب فرج

علم " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة الزميلتين امال خليل وزينب فرج، للمرّة الثانيّة في بلدة .

وبحسب المعلومات، لا يزال الجيش الإسرائيليّ يُحاصرهما، ويمنعهما من الخروج من البلدة.

إلى ذلك، قطعت غارة إسرائيليّة الطريق بين بلدتيّ حداثا والطيري لمنع فرق الإسعاف من الوصول إلى خليل وفرج.

ووفق المعلومات، أصبح قريباً من الزميلتين، ويعمل على إعادة للوصول إليهما.

وتجدر الإشارة إلى أنّ طائرة مسيّرة كانت استهدفت سيارة في وقتٍ سابق في البلدة عينها، ما أدى إلى استشهاد شخصين.