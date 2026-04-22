ماكرون: إستشهاد الجنديّ الفرنسيّ أنيسيت جيراردان على يدّ مقاتلي "حزب الله"

أعلن الرئيس الفرنسيّ ، عن "مقتل العريف أنيسيت جيراردان، من فوج المشاة 132 التابع للكلاب في سويبس، والذي أُعيد إلى الوطن أمس من حيث أصيب بجروح خطيرة على يدّ مقاتلي " "، متأثراً بجراحه".



وقال : "لقد استشهد في سبيل ".



وأضاف: "تعرب الأمة، التي ستحيي غداً ذكرى الضابط مونتوريو، الذي استشهد في الكمين عينه، عن حزنها العميق لفقدان العريف أنيسيت جيراردان وتضحيته. كما تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلته وأحبائه وعائلات الجرحى الآخرين".



وختم ماكرون قائلاً: "تشيد الأمة بالالتزام المثالي لقواتنا المسلحة ضمن اليونيفيل، الذين يعملون بشجاعة وتصميم في خدمة فرنسا والسلام في لبنان".

