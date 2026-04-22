لبنان

ماكرون: إستشهاد الجنديّ الفرنسيّ أنيسيت جيراردان على يدّ مقاتلي "حزب الله"

Lebanon 24
22-04-2026 | 09:57
ماكرون: إستشهاد الجنديّ الفرنسيّ أنيسيت جيراردان على يدّ مقاتلي حزب الله
ماكرون: إستشهاد الجنديّ الفرنسيّ أنيسيت جيراردان على يدّ مقاتلي حزب الله photos 0
أعلن الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، عن "مقتل العريف أنيسيت جيراردان، من فوج المشاة 132 التابع للكلاب في سويبس، والذي أُعيد إلى الوطن أمس من لبنان حيث أصيب بجروح خطيرة على يدّ مقاتلي "حزب اللهصباح اليوم متأثراً بجراحه".

وقال ماكرون: "لقد استشهد في سبيل فرنسا".

وأضاف: "تعرب الأمة، التي ستحيي غداً ذكرى الضابط فلوريان مونتوريو، الذي استشهد في الكمين عينه، عن حزنها العميق لفقدان العريف أنيسيت جيراردان وتضحيته. كما تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلته وأحبائه وعائلات الجرحى الآخرين".

وختم ماكرون قائلاً: "تشيد الأمة بالالتزام المثالي لقواتنا المسلحة ضمن اليونيفيل، الذين يعملون بشجاعة وتصميم في خدمة فرنسا والسلام في لبنان".
 
 
 
 
ماكرون بعد استشهاد جندي فرنسي: نطالب السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على المسؤولين وتحمل المسؤولية
بعد مقتل جندي فرنسي في جنوب لبنان.. ماكرون يتهم "حزب الله"
"أ ف ب" عن ماكرون: كل المؤشرات تشير إلى مسؤولية حزب الله عن مقتل جندي فرنسي جنوبي لبنان
الرئيس عون عزّى فرنسا وقيادة "اليونيفيل" باستشهاد الجندي الفرنسيّ
