بالصور... مسيرة صلاة على نيّة البلدات المسيحيّة الجنوبيّة الصامدة في عنايا

أُقيمت في عنايا، مسيرة صلاة على نيّة البلدات المسيحيّة الجنوبيّة.

وانطلقت المسيرة عند الساعة التاسعة صباحاً من المحبسة الى دير عنايا، بينما حملت الوفود الأعلام اللبنانيّة، وأسماء بلدات جنوبيّة مسيحيّة صامدة في الحرب.

وبعد ذلك، تراس قداس الساعة العاشرة قدس الأباتي طنّوس نعمه، وعاونه فيه مطران إفريقيا للموارنة ورئيس - عنّايا الأب ، ولفيف من الرهبان والكهنة.