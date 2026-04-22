وزارة الأشغال: تقدم مستمر في الأعمال جنوبا

أعلنت في بيان، أنها "تواصل تنفيذ عملياتها الميدانية بوتيرة مكثفة في ضمن حملة "إعادة وصل "، في إطار متابعة مستمرة للأعمال الجارية، تركز على تثبيت استمرارية الحركة على المحاور الحيوية واستكمال فتح الطرقات الداخلية في المناطق المتضررة، بالتوازي مع معالجة الأضرار المباشرة التي طالت البنية التحتية الطرقية".ولفتت الى أنه "في هذا الإطار، أنجزت فرق الوزارة سلسلة من التدخلات النوعية على عدد من النقاط الأساسية، أبرزها جسر القاسمية، حيث تم تنفيذ أعمال إعادة تعبيد للطريق، ما أتاح إعادة فتحه أمام حركة السير بشكل آمن ومنظم. كما واصلت الفرق أعمالها في قضاء صور، حيث تم فتح طريق الجعفرية وإنهاء الأعمال فيه، إلى جانب تنفيذ تدخلات ميدانية في محيط مدرسة الجعفرية وقهوة النانو ضمن مدينة صور، بما ساهم في تسهيل حركة التنقل داخل الأحياء. كذلك تم إنجاز أعمال فتح الطرقات في جبال البطم، واستكمال فتح المحاور في نطاق عين بعال – وادي جيلو – جبل حانين، مع إزاحة الردم والعوائق لضمان انسيابية السير".وأشارت الى أنه "في بلدة العباسية، قرب أفران لبنان (مجمع الرز)، تمت إعادة وتسهيل المرور، بما يعزز الربط بين القرى والمناطق المجاورة. وعلى صعيد قضاء ، نفذت الفرق أعمال إعادة تأهيل وفتح محاور أساسية ضمن شملت مفرق حي المسلخ، مفرق الصباح، مقابل الإنجيلية، وحي الراهبات، بما أعاد انتظام الحركة على هذه النقاط الحيوية. كما استكملت الوزارة أعمالها ضمن النطاق البلدي في كفرتبنيت، حيث تم فتح الطرقات وتسهيل حركة المرور، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزاحة الردم والعوائق وإعادة فتح الطريق في منطقة المنشرة – حناوية".وأوضحت الوزارة أن "هذه التدخلات تندرج ضمن إطار الجهود المستمرة لإعادة وصل المناطق المتضررة وتسهيل تنقل المواطنين، ولا سيما في القرى التي شهدت أضرارا مباشرة على شبكتها الطرقية، بما يضمن الوصول الآمن إلى المنازل ومراكز الخدمات الأساسية".وأكدت أن "الأعمال الميدانية متواصلة من دون انقطاع، مع بقاء فرقها في حال استنفار دائم وعلى مدار الساعة، وتعزيز انتشارها وفق الأولويات الطارئة، وتسريع وتيرة المعالجة على مختلف المحاور، بما يواكب تطورات الأوضاع ويؤمّن استمرارية حركة المواطنين والخدمات".