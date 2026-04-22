لبنان

وزارة الأشغال: تقدم مستمر في الأعمال جنوبا

Lebanon 24
22-04-2026 | 10:34
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنها "تواصل تنفيذ عملياتها الميدانية بوتيرة مكثفة في جنوب لبنان ضمن حملة "إعادة وصل لبنان"، في إطار متابعة مستمرة للأعمال الجارية، تركز على تثبيت استمرارية الحركة على المحاور الحيوية واستكمال فتح الطرقات الداخلية في المناطق المتضررة، بالتوازي مع معالجة الأضرار المباشرة التي طالت البنية التحتية الطرقية".

ولفتت الى أنه "في هذا الإطار، أنجزت فرق الوزارة سلسلة من التدخلات النوعية على عدد من النقاط الأساسية، أبرزها جسر القاسمية، حيث تم تنفيذ أعمال إعادة تعبيد للطريق، ما أتاح إعادة فتحه أمام حركة السير بشكل آمن ومنظم. كما واصلت الفرق أعمالها في قضاء صور، حيث تم فتح طريق الجعفرية وإنهاء الأعمال فيه، إلى جانب تنفيذ تدخلات ميدانية في محيط مدرسة الجعفرية وقهوة النانو ضمن مدينة صور، بما ساهم في تسهيل حركة التنقل داخل الأحياء. كذلك تم إنجاز أعمال فتح الطرقات في جبال البطم، واستكمال فتح المحاور في نطاق عين بعال – وادي جيلو – جبل حانين، مع إزاحة الردم والعوائق لضمان انسيابية السير".

وأشارت الى أنه "في بلدة العباسية، قرب أفران لبنان (مجمع الرز)، تمت إعادة فتح الطريق وتسهيل المرور، بما يعزز الربط بين القرى والمناطق المجاورة. وعلى صعيد قضاء النبطية، نفذت الفرق أعمال إعادة تأهيل وفتح محاور أساسية ضمن مدينة النبطية شملت مفرق حي المسلخ، مفرق الصباح، مقابل الإنجيلية، وحي الراهبات، بما أعاد انتظام الحركة على هذه النقاط الحيوية. كما استكملت الوزارة أعمالها ضمن النطاق البلدي في كفرتبنيت، حيث تم فتح الطرقات وتسهيل حركة المرور، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزاحة الردم والعوائق وإعادة فتح الطريق في منطقة المنشرة – حناوية".

وأوضحت الوزارة أن "هذه التدخلات تندرج ضمن إطار الجهود المستمرة لإعادة وصل المناطق المتضررة وتسهيل تنقل المواطنين، ولا سيما في القرى التي شهدت أضرارا مباشرة على شبكتها الطرقية، بما يضمن الوصول الآمن إلى المنازل ومراكز الخدمات الأساسية".

وأكدت أن "الأعمال الميدانية متواصلة من دون انقطاع، مع بقاء فرقها في حال استنفار دائم وعلى مدار الساعة، وتعزيز انتشارها وفق الأولويات الطارئة، وتسريع وتيرة المعالجة على مختلف المحاور، بما يواكب تطورات الأوضاع ويؤمّن استمرارية حركة المواطنين والخدمات".
 
مواضيع ذات صلة
وزير الاتصالات: الأعمال مستمرة لإعادة الاتصالات إلى المناطق المتضررة من الحرب
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 19:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"إعادة وصل لبنان".. وزارة الأشغال تواصل تنفيذ مهماتها في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 19:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: وحدة إدارة الكوارث ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة مستمرّة في تقديم الدعم للبلدات الصامدة
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 19:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من وزارة الأشغال... ودعوة إلى المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 19:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:27 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:24 | 2026-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-04-22
Lebanon24
12:05 | 2026-04-22
Lebanon24
12:01 | 2026-04-22
Lebanon24
12:00 | 2026-04-22
Lebanon24
11:55 | 2026-04-22
Lebanon24
11:50 | 2026-04-22
