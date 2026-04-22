لبنان

لاوندس يستقبل مسؤولين ودبلوماسيين في لقاءات متفرقة

Lebanon 24
22-04-2026 | 11:15
A-
A+
لاوندس يستقبل مسؤولين ودبلوماسيين في لقاءات متفرقة
استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، في مكتبه، رئيس "مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان" السفير إدوارد غبريال، وبحث معه سبل تعزيز التعاون.

كما التقى سفير الكويت محمد سلطان الشرجي على رأس وفد من السفارة في زيارة تعارف، قدّم خلالها التعازي باستشهاد 13 عسكرياً إثر الاستهداف الإسرائيلي في النبطية.

وفي سياق متصل، استقبل لاوندس رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم إبراهيم، يرافقه غسان حجار، في زيارة تعزية، أشاد فيها المطران بمناقبية الشهداء وإنجازات المديرية العامة.

كما استقبل النائبين سجيع عطية وعبد العزيز الصمد، ورئيس رابطة الروم الملكيين الكاثوليك غابي أبو رجيلي، على رأس وفد، لتقديم التعازي بالعسكريين الشهداء.
