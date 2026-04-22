الرئيس عون يطالب الصليب الأحمر بإنقاذ الإعلاميّتين المحتجزتين في الطيري

أعلنت رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية تابع الملابسات التي رافقت احتجاز الإعلاميتين زينب فرج وامال خليل في بلدة نتيجة قصف القوات الاسرائيلية للبلدة.



وكشفت أنّه طلب من اللبناني العمل على إنقاذ الإعلاميتين ورفاقهما والتنسيق مع الجيش والقوات الدولية لإنجاز عملية الإنقاذ في اسرع وقت ممكن ، مجدداً دعوته لعدم التعرض للعاملين في الحقل الإعلامي خلال اداء مهماتهم الإعلامية.

Advertisement