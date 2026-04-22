|
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
لبنان
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-04-2026
|
12:01
علم "
لبنان24
" أنَّ الزميلتين
آمال خليل
وزينب فرج، تلقيتا اتصالات عدّة من الجيش والجهات المعنية خلال تعرضهما للحصار في بلدة الطيري -
جنوب لبنان
.
وذكرت المعلومات أنّ خليل تلقت أكثر من اتصال خلال وجودها في الطيري لحظة حصول غارة إسرائيلية استهدفت محيط تمركزها مع فرج، وقد طمأنت من اتصل بها بأنها وزميلتها بخير.
إلى ذلك، قالت المعلومات إنَّ الاتصال فُقد مع خليل إثر غارة ثانية طالت المكان الذي كانت موجودة فيه، ما أدى إلى انقطاع التواصل معها نهائياً.
وحالياً، فإنّ فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى الطيري لإنقاذ آمال خليل وسط مناشدات لإرسال جرافة لرفع الردميات في المكان الذي يرجح أن تكون مفقودة تحته.
إلى ذلك، تابع رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
الملابسات التي رافقت احتجاز الإعلاميتين زينب فرج وامال خليل ،وطلب من
الصليب الأحمر
اللبناني العمل على إنقاذ الإعلاميتين ورفاقهما والتنسيق مع الجيش والقوات الدولية لإنجاز عملية الإنقاذ
في أسرع وقت ممكن
، مجدداً دعوته لعدم التعرض للعاملين في الحقل الإعلامي خلال أداء مهماتهم الإعلامية.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مفتي صور تواصل مع قائد اليونيفيل لإنقاذ الصحافية آمال خليل من تحت الأنقاض
Lebanon 24
مفتي صور تواصل مع قائد اليونيفيل لإنقاذ الصحافية آمال خليل من تحت الأنقاض
22/04/2026 21:58:52
22/04/2026 21:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرك آلية للجيش اللبناني والدفاع المدني اللبناني بإتجاه بلدة الطيري لاستكمال البحث عن الصحافية آمال خليل
Lebanon 24
تحرك آلية للجيش اللبناني والدفاع المدني اللبناني بإتجاه بلدة الطيري لاستكمال البحث عن الصحافية آمال خليل
22/04/2026 21:58:52
22/04/2026 21:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24" يناشد "الميكانيزم": لتأمين سلامة طاقم البحث عن آمال خليل
Lebanon 24
"لبنان24" يناشد "الميكانيزم": لتأمين سلامة طاقم البحث عن آمال خليل
22/04/2026 21:58:52
22/04/2026 21:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله لاعبو منتخب إيران أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباراة ضد نيجيريا (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله لاعبو منتخب إيران أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباراة ضد نيجيريا (فيديو)
22/04/2026 21:58:52
22/04/2026 21:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
إحداها جاءت رداً على حادثة الطيري.. عمليات جديدة لـ"حزب الله"
Lebanon 24
إحداها جاءت رداً على حادثة الطيري.. عمليات جديدة لـ"حزب الله"
14:50 | 2026-04-22
22/04/2026 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سعد استقبل مدير مخابرات الجنوب السابق ويُرحب بخلفه في صيدا
Lebanon 24
سعد استقبل مدير مخابرات الجنوب السابق ويُرحب بخلفه في صيدا
14:46 | 2026-04-22
22/04/2026 02:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تربصت إسرائيل بآمال خليل.. قصة "هند رجب" تتكرر
Lebanon 24
هكذا تربصت إسرائيل بآمال خليل.. قصة "هند رجب" تتكرر
14:36 | 2026-04-22
22/04/2026 02:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تعرب عن دعمها لقرارات الحكومة اللبنانية
Lebanon 24
فرنسا تعرب عن دعمها لقرارات الحكومة اللبنانية
14:23 | 2026-04-22
22/04/2026 02:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي صور تواصل مع قائد اليونيفيل لإنقاذ الصحافية آمال خليل من تحت الأنقاض
Lebanon 24
مفتي صور تواصل مع قائد اليونيفيل لإنقاذ الصحافية آمال خليل من تحت الأنقاض
14:14 | 2026-04-22
22/04/2026 02:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
Lebanon 24
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
00:27 | 2026-04-22
22/04/2026 12:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
Lebanon 24
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
04:22 | 2026-04-22
22/04/2026 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
12:01 | 2026-04-22
22/04/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
03:53 | 2026-04-22
22/04/2026 03:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 23 عاما من العمل في القناة.. إعلامية شهيرة تقدم استقالتها من "العربية" (صورة)
Lebanon 24
بعد 23 عاما من العمل في القناة.. إعلامية شهيرة تقدم استقالتها من "العربية" (صورة)
02:19 | 2026-04-22
22/04/2026 02:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
14:50 | 2026-04-22
إحداها جاءت رداً على حادثة الطيري.. عمليات جديدة لـ"حزب الله"
14:46 | 2026-04-22
سعد استقبل مدير مخابرات الجنوب السابق ويُرحب بخلفه في صيدا
14:36 | 2026-04-22
هكذا تربصت إسرائيل بآمال خليل.. قصة "هند رجب" تتكرر
14:23 | 2026-04-22
فرنسا تعرب عن دعمها لقرارات الحكومة اللبنانية
14:14 | 2026-04-22
مفتي صور تواصل مع قائد اليونيفيل لإنقاذ الصحافية آمال خليل من تحت الأنقاض
14:13 | 2026-04-22
خريش استقبل الصمد معزيا وبحث مع وفد كتائبي حاجات المديرية
فيديو
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
22/04/2026 21:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
22/04/2026 21:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
22/04/2026 21:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
