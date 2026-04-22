هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب

علم " " أنَّ الزميلتين وزينب فرج، تلقيتا اتصالات عدّة من الجيش والجهات المعنية خلال تعرضهما للحصار في بلدة الطيري - .

وذكرت المعلومات أنّ خليل تلقت أكثر من اتصال خلال وجودها في الطيري لحظة حصول غارة إسرائيلية استهدفت محيط تمركزها مع فرج، وقد طمأنت من اتصل بها بأنها وزميلتها بخير.



إلى ذلك، قالت المعلومات إنَّ الاتصال فُقد مع خليل إثر غارة ثانية طالت المكان الذي كانت موجودة فيه، ما أدى إلى انقطاع التواصل معها نهائياً.



وحالياً، فإنّ فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى الطيري لإنقاذ آمال خليل وسط مناشدات لإرسال جرافة لرفع الردميات في المكان الذي يرجح أن تكون مفقودة تحته.



إلى ذلك، تابع رئيس الجمهورية الملابسات التي رافقت احتجاز الإعلاميتين زينب فرج وامال خليل ،وطلب من اللبناني العمل على إنقاذ الإعلاميتين ورفاقهما والتنسيق مع الجيش والقوات الدولية لإنجاز عملية الإنقاذ ، مجدداً دعوته لعدم التعرض للعاملين في الحقل الإعلامي خلال أداء مهماتهم الإعلامية.