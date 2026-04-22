"اليونيفيل" تعلن وفاة جندي فرنسي ثانٍ إثر حادثة الغندورية

أعلنت "اليونيفيل" في بيان، أنه "توفي ، في أحد مستشفيات ، أحد جنديي حفظ السلام الفرنسيين اللذين أصيبا بجروح بالغة في حادث وقع في في 18 نيسان".



وأوضحت أن "العريف أنيسيت جيراردان، 31 عاماً، وهو متخصص في التعامل مع الكلاب البوليسية، أصيب بجروح خطيرة عندما تعرض فريقه المتخصص في إزالة المتفجرات، التابع للكتيبة في اليونيفيل، لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من جهات غير حكومية أثناء قيامه بتطهير طريق في الغندورية لإعادة فتح الطرق المؤدية إلى مواقع اليونيفيل المعزولة".





وأشارت الى أنه "كان من بين الذين تم نقلهم أمس جندي حفظ سلام ثالث، أصيب هو الآخر بجروح خطيرة، ولا يزال يتلقى العلاج. وهناك جندي حفظ سلام رابع، أصيب بجروح طفيفة، وقد غادر المستشفى وعاد إلى قاعدته في دير كيفا".





وإذ نعت عائلة وأصدقاء العريف جيراردان فقيدهم، تقدمت اليونيفيل بـ"أحر التعازي في هذه المأساة المؤسفة التي كان بالإمكان تجنبها".





وأكدت أنها "باشرت تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي، وحثت حكومة على الإسراع في إتمام تحقيقها الخاص لتحديد هوية مرتكبي الجرائم المرتكبة ضد قوات حفظ السلام ومحاسبتهم".





وذكرت "جميع الأطراف مجدداً، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان سلامة وأمن موظفي وممتلكاتها في جميع الأوقات"، مشددة على أن "الاعتداءات المتعمدة على قوات حفظ السلام تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب".

