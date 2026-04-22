لبنان

"اليونيفيل" تعلن وفاة جندي فرنسي ثانٍ إثر حادثة الغندورية

Lebanon 24
22-04-2026 | 12:05
اليونيفيل تعلن وفاة جندي فرنسي ثانٍ إثر حادثة الغندورية
أعلنت "اليونيفيل" في بيان، أنه "توفي صباح اليوم، في أحد مستشفيات باريس، أحد جنديي حفظ السلام الفرنسيين اللذين أصيبا بجروح بالغة في حادث وقع في جنوب لبنان في 18 نيسان".
 
 
وأوضحت أن "العريف أنيسيت جيراردان، 31 عاماً، وهو متخصص في التعامل مع الكلاب البوليسية، أصيب بجروح خطيرة عندما تعرض فريقه المتخصص في إزالة المتفجرات، التابع للكتيبة الفرنسية في اليونيفيل، لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من جهات غير حكومية أثناء قيامه بتطهير طريق في الغندورية لإعادة فتح الطرق المؤدية إلى مواقع اليونيفيل المعزولة".
 

وأشارت الى أنه "كان من بين الذين تم نقلهم إلى باريس أمس جندي حفظ سلام ثالث، أصيب هو الآخر بجروح خطيرة، ولا يزال يتلقى العلاج. وهناك جندي حفظ سلام رابع، أصيب بجروح طفيفة، وقد غادر المستشفى وعاد إلى قاعدته في دير كيفا".


وإذ نعت عائلة وأصدقاء العريف جيراردان فقيدهم، تقدمت اليونيفيل بـ"أحر التعازي في هذه المأساة المؤسفة التي كان بالإمكان تجنبها".


وأكدت أنها "باشرت تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي، وحثت حكومة لبنان على الإسراع في إتمام تحقيقها الخاص لتحديد هوية مرتكبي الجرائم المرتكبة ضد قوات حفظ السلام ومحاسبتهم".


وذكرت "جميع الأطراف مجدداً، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات"، مشددة على أن "الاعتداءات المتعمدة على قوات حفظ السلام تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب".
الحجار بعد حادثة "اليونيفيل" في الغندورية: لبنان مُتضامن مع فرنسا
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 21:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": ننفي علاقتنا بحادث الغندورية مع "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 21:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: وفاة جندي فرنسي من بعثة الأمم المتحدة في لبنان متأثرا بجروحه
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 21:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: قدّمت التعازي لماكرون بوفاة الجندي الفرنسي في قوات "اليونيفيل" وهذه الحادثة لن تبقى من دون عقاب
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 21:58:59 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:27 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2026-04-22
Lebanon24
14:46 | 2026-04-22
Lebanon24
14:36 | 2026-04-22
Lebanon24
14:23 | 2026-04-22
Lebanon24
14:14 | 2026-04-22
Lebanon24
14:13 | 2026-04-22
