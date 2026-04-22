الجميل بحث أوضاع القرى الجنوبية مع وفد بلدية دبل

استقبل رئيس ، اليوم، في المركزي، وفداً من بلدية دبل برئاسة رئيسها عقل نداف، حيث جرى التداول في الأوضاع العامة، لا سيما ما تعانيه القرى الجنوبية في ظل الظروف الراهنة.



حضر اللقاء رئيس مصلحة البلديات بو نقول ونائبه مارون ، رئيس إقليم شربل لوقا، ورئيسة قسم دبل ميليا لوقا.



وتابع الجميل مع الوفد واقع القرى الجنوبية والتحديات التي تواجهها في ظل الحصار والضغوط المستمرة، مؤكداً "أهمية دعم صمود الأهالي وتعزيز حضور الدولة إلى جانبهم في هذه المرحلة الدقيقة".



Advertisement