بـسلاح المياه.. هكذا تحارب إسرائيل اللبنانيين

كتب موقع "الجزيرة انكليزي":



تشن هجمات على البنية التحتية للمياه في ، مستخدمة تكتيكات مماثلة لحربها الإبادية على غزة، مما يؤدي إلى تهجير السكان المحليين.



ويقول الخبراء إن الضربات على البنية التحتية الحيوية للمياه وبالقرب من المواقع التي يجري إصلاحها بعد أضرار سابقة قد حولت فعلياً الوصول إلى المياه إلى سلاح، وقد أصبح ذلك نمطاً متكرراً.



وقال بشير أيوب، مدير مكتب منظمة أوكسفام في لبنان، في تقرير نشرته المنظمة أواخر آذار: "إن الإفلات من العقاب الذي تمتعت به إسرائيل في غزة أثناء ارتكابها جرائم حرب مائية يتجلى مجدداً بشكل كامل. لقد أظهر العالم أن إسرائيل تستطيع أن تفعل ما تشاء، وقتما تشاء، دون أي عواقب، ومرة أخرى يدفع المدنيون الثمن الباهظ لهذا التقاعس".



الإزاحة عبر الماء

صعّدت إسرائيل حربها على لبنان للمرة الثانية في أقل من عامين في 2 آذار. وقبل ساعات، أطلق صواريخ على إسرائيل، منهياً بذلك فترة 15 شهراً من عدم الرد على الهجمات الإسرائيلية وأكثر من 10000 انتهاك لوقف إطلاق النار.



جاء هجوم حزب الله أيضاً رداً على اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بعد يومين. وخلال الأيام التالية، شرّدت إسرائيل أكثر من 1.2 مليون شخص في لبنان في حملة قصف شملت أنحاء البلاد.



قتلت إسرائيل صحفيين وعاملين في المجال الطبي ، ودمرت البنية التحتية الطبية في جنوب لبنان . وأوضح خبراء لقناة الجزيرة أن هذه الأعمال، إلى جانب تدمير البنية التحتية للمياه في لبنان، تُعد جزءاً من جهد مُنسق لإنشاء منطقة عازلة غير صالحة للسكن في جنوب لبنان.



وقال رامي زريق، الأستاذ ورئيس قسم تصميم المناظر الطبيعية وإدارة النظم البيئية في كلية العلوم الزراعية والغذائية بالجامعة الأميركية في ، لقناة الجزيرة: "أعلنت إسرائيل عزمها على هدم البلدات والقرى ومنع الناس من العودة إليها. كل قطرة ماء تسرقها إسرائيل هي قطرة ماء تُنتزع من السكان المحليين... تستخدم إسرائيل الماء لتهجير الناس، وتُهجّرهم لسرقة الماء".



ألحقت إسرائيل أضراراً بستة مرافق مائية في جنوب لبنان خلال هجمات سابقة على لبنان منذ عام 2023، وفي الأيام الأربعة الأولى من تجدد الصراع هذا العام، "ألحقت أضراراً بما لا يقل عن سبعة مصادر مياه حيوية، تشمل خزانات وشبكات أنابيب ومحطات ضخ، كانت تُزوّد المياه لنحو 7000 شخص في منطقة البقاع وحدها"، وفقاً لمنظمة أوكسفام الدولية. وقد تضررت بنى تحتية رئيسية في مناطق مثل بريتل ونبي شيت في سهل البقاع، وفي مرجعيون جنوب لبنان.



أكد نديم فرج الله، مهندس البيئة وكبير مسؤولي الاستدامة الأميركية في بيروت، أن البنية التحتية للمياه في لبنان تتعرض "لهجمات مباشرة وغير مباشرة ومتعمدة". وأضاف: "لقد رأينا ذلك في عام 2024، والآن في عام 2026".



استهدفت الهجمات غير المباشرة البنية التحتية للكهرباء، مما أدى إلى تعطل محطات الضخ عن نقل المياه أو مياه الصرف الصحي. أما الهجمات المباشرة فقد استهدفت محطات الضخ، بالإضافة إلى عمال البلدية الذين يديرون آبار المياه .



قال فرج الله إن الهدف من هذه الهجمات هو "إجبار الناس على الرحيل". وأضاف: "بدون كهرباء، يمكنك البقاء في الظلام والطهي بالغاز، ولكن بدون ماء، كيف ستعيش؟"



نفت إسرائيل أن تكون هجماتها محاولة متعمدة لتسليح الوصول إلى المياه، وبدلاً من ذلك وصفت عملياتها بأنها ضرورية للأمن القومي.



حتى قبل الحرب، فشلت الدولة اللبنانية في تقديم عدد من الخدمات الأساسية، بما في ذلك إمدادات المياه، لسكانها لعقود من الزمن.



"يجب فهم وضع إمدادات المياه في لبنان في ضوء نقاط الضعف الموجودة مسبقاً والتي تفاقمت بسبب الأعمال العدائية الأخيرة والأزمة الاقتصادية المستمرة"، هذا ما قاله عماد شيري، منسق المياه والموائل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لقناة الجزيرة.



وعانى جنوب لبنان، شأنه شأن العديد من المناطق النائية في البلاد، من إهمال الدولة بشكل خاص. في تشرين الأول 2025، أجرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دراسة حول انعدام الأمن المائي في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون جنوب لبنان. وأوضح شيري أن 91% من الأسر تعاني من انعدام الأمن المائي بدرجة متوسطة إلى عالية، أي أن المياه غير كافية لتلبية الاحتياجات اليومية. أما بالنسبة لـ 57% من الأسر، فقد كان الوضع سيئاً لدرجة تصنيفها ضمن فئة انعدام الأمن المائي الشديد.



خلال أوقات النزاعات، تتعرض البنية التحتية للمياه لضغوط أكبر، لا سيما في المناطق التي تستضيف نازحين. وحتى الأضرار البسيطة التي تلحق بالبنية التحتية للمياه قد تؤدي إلى تفاقم الصعوبات.



قال فرج الله: "هناك قضيتان يجب أن تكونوا على دراية بهما. الأولى هي الهجمات على البنية التحتية، والثانية هي العبء الواقع على البنية التحتية بسبب النزوح".



قال شيري: "غالباً ما تقع مصادر المياه وشبكاتها في مناطق المواجهة أو المناطق عالية الخطورة، ومع ذلك تستمر في تزويد السكان الذين اختاروا البقاء. إن تحديد المقاولين الراغبين في العمل في ظل هذه الظروف يمثل تحدياً بحد ذاته. وحتى عندما يوافقون، تتطلب العمليات تخطيطاً دقيقاً، ووقتاً محدوداً في الموقع، وتكيفاً مستمراً مع بيئة أمنية شديدة التقلب."



وكتب تاديسي كيببيو، الباحث القانوني ومدير المشاريع في مركز جنيف للمياه، للجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2025، أن القانون الإنساني الدولي "يلزم أطراف النزاع بالحرص المستمر على الحفاظ على موارد المياه والبنية التحتية للمياه".





صادقت إسرائيل على اتفاقية جنيف - الأساس للقانون الدولي الإنساني - في عام 1951. لكن زريق قال إن "إسرائيل لم تولِ أي اهتمام لأي من تلك الاتفاقيات".



في غزة، على سبيل المثال، تسيطر إسرائيل على وصول إلى المياه. كما أنها تعيق وصول الفلسطينيين إلى المياه في الضفة الغربية أيضاً.



وقال زريق: "إن استخدام المياه كسلاح مستمر في لبنان منذ فترة طويلة"، مستشهداً باتهام لبنان لإسرائيل بعرقلة الوصول إلى المياه من نهر الوزاني، الذي يعبر الخط الأزرق الذي يفصل بين الأراضي اللبنانية والإسرائيلية، بما في ذلك قصف محطات الضخ.



أضاف زريق: "لا يقتصر الأمر على تدمير مصادر المياه فحسب، بل إنه يتسبب فعلياً في انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، وهي السبب لوفيات الرضع في الدول النامية، ويؤدي إلى انتشارها بين السكان. لذا فهو سلاح بيولوجي غير مباشر. إنه سلاح كيميائي، لأنه بدلاً من إغراق المنطقة بالمواد الكيميائية الضارة، كما فعلت إسرائيل، يتم سحب مادة كيميائية أساسية."



ومع ذلك، لم تتم محاسبة إسرائيل قط.







Advertisement