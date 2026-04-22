عن بيروت.. كلام مفاجئ من الرئيس الإسرائيلي!

قال الرئيس يوم الأربعاء في كلمة خلال حفل: " هو أن أركب السيارة وأقودها مباشرة إلى ، وأزور هذه المدينة الجميلة، وأصادق أهل الطيبين، أولئك الذين يصلون معنا من أجل مستقبل أفضل".



وأشار في حديثه مع الدبلوماسيين الأجانب إلى أنه يرغب في رؤية المزيد من دول المنطقة تنضم إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات مع ، على غرار والبحرين.



وتابع رئيس إسرائيل القول: "نرى الآن بالفعل أن الشراكات التي بنيناها لمكافحة محور الإرهاب والتطرف تخلق فرصا لظهور تحالف جديد في منطقتنا: تحالف قائم على المسؤولية والبراغماتية والأمل".



وختم الرئيس الإسرائيلي حديثه بالقول: "تسعى إسرائيل بالعمل والتعاون معكم جميعا للمساعدة في تشكيل شرق أوسط يستطيع فيه جميع أبنائنا وبناتنا أن يغتنموا الفرص بدل الخوف".

