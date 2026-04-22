خلف: تطويق الصحافيين في الطيري واستهدافهم جريمة موصوفة

اعتبر النائب في بيان، أن "ما قام به العدو قبل وقف إطلاق النار، وكذلك ما يقوم به من بعده، يشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، ترقى بفظاعتها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وقال: "إن تفجير المنازل في المناطق المحتلة لهو مشهد مروع يفوق الوصف، لا يمس الإنسان في أبسط حقوقه وحسب، بل يضرب أيضا مقومات الحياة لعقود من الزمن".



أضاف: "أما ما جرى اليوم من تطويق الصحافيين في منطقة واستهدافهم، فهو أيضا جريمة موصوفة إضافية ترتكب بحق الحقيقة نفسها، في محاولة لإسكات الصوت الحر. لقد بات من الملح أن تتحرك الدول الصديقة عاجلا لوضع حدّ لهذه الانتهاكات أولا، ومن بعدها لمحاسبة المسؤولين".

