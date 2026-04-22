Najib Mikati
لبنان

مطر يحذر من "فوضى" إذا واصل "حزب الله" الاستفزاز

Lebanon 24
22-04-2026 | 12:58
مطر يحذر من فوضى إذا واصل حزب الله الاستفزاز
حذر النائب إيهاب مطر من عواقب استمرار حزب الله في "الاستفزاز بالداخل اللبناني"، معتبراً أن لبنان بحاجة إلى تحصين عربي في أي مفاوضات مع إسرائيل.

وتمنى مطر، في حديث تلفزيوني، أن "يأخذ حزب الله العبر من تجاربه وينضم إلى مشروع الدولة"، مشيراً إلى أن "معركة إسناد غزة جلبت الدمار والشهداء".

وشدد على أن استمرار حزب الله في استفزاز شريحة كبيرة من اللبنانيين "سيسبب فوضى"، داعياً إلى العودة إلى الموقف العربي الجامع وحل الدولتين.

وأكد رفضه "الجناح العسكري لحزب الله" مع قبوله به كحزب سياسي، وقال: "لا نريد تغيير رأي الناس به، بل تغيير رأيه هو".

وأشاد بحكمة الجيش وحرصه على السلم الأهلي، مؤكداً رفضه السلام أو التطبيع حالياً، لكنه دعا إلى تأمين الاستقرار دبلوماسياً، معتبراً أن "كرامة لبنان أولوية" في مواجهة احتلال 41 بلدة.

ووصف الرئيس نبيه بري بأنه "بين نارين: الدولة وقناعات جمهور حزب الله"، مؤكداً حرص رئيس الجمهورية على التوافق وعدم الانزلاق إلى حرب أهلية.
مواضيع ذات صلة
باسيل يريد استفزاز "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 21:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"تحذير" من "حزب الله" للإسرائيليين: للإخلاء فوراً
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 21:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي لجمهور "حزب الله": لو حاسبتم قيادتكم لما وصلنا إلى ما نحن عليه
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 21:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يدافع عن سلام ومصدر أمني يحذّر
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 21:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:27 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2026-04-22
Lebanon24
14:46 | 2026-04-22
Lebanon24
14:36 | 2026-04-22
Lebanon24
14:23 | 2026-04-22
Lebanon24
14:14 | 2026-04-22
Lebanon24
14:13 | 2026-04-22
