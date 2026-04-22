مطر يحذر من "فوضى" إذا واصل "حزب الله" الاستفزاز

حذر النائب إيهاب مطر من عواقب استمرار في "الاستفزاز بالداخل اللبناني"، معتبراً أن بحاجة إلى تحصين عربي في أي مفاوضات مع .



وتمنى مطر، في حديث تلفزيوني، أن "يأخذ حزب الله العبر من تجاربه وينضم إلى مشروع الدولة"، مشيراً إلى أن "معركة إسناد غزة جلبت الدمار والشهداء".



وشدد على أن استمرار حزب الله في استفزاز شريحة كبيرة من اللبنانيين "سيسبب فوضى"، داعياً إلى العودة إلى الموقف العربي الجامع وحل الدولتين.



وأكد رفضه "الجناح العسكري لحزب الله" مع قبوله به كحزب سياسي، وقال: "لا نريد تغيير رأي الناس به، بل تغيير رأيه هو".



وأشاد بحكمة الجيش وحرصه على السلم الأهلي، مؤكداً رفضه السلام أو التطبيع حالياً، لكنه دعا إلى تأمين الاستقرار دبلوماسياً، معتبراً أن "كرامة لبنان أولوية" في مواجهة احتلال 41 بلدة.



ووصف بأنه "بين نارين: الدولة وقناعات جمهور حزب الله"، مؤكداً حرص رئيس الجمهورية على التوافق وعدم الانزلاق إلى حرب أهلية.

