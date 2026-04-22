عن استهداف الصحافيين في لبنان.. بيانٌ من الجيش الإسرائيلي

نشرت المُتحدثة باسم الجيش الكاتبن واوية منشوراً تحدثت فيه عن قصف طال بلدة في ، وهي الحادثة التي طالت الزميلتين وزينب فرج.



وزعمت واوية إن "القوات رصدت مركبتين خرجتا من مبنى عسكري يستخدمه "، وأضافت: "لقد عبر المخربون الأمامي واقتربوا من القوات بشكل يشكّل تهديداً فورياً. وبعد أن تم تحديد أنهم يخرقون اتفاق وقف إطلاق النار، قام سلاح الجو بمهاجمة إحدى المركبتين، ثم استهدف مبنى لجأ إليه المخربون".



وأكملت: "وردت تقارير عن إصابة صحفيتين نتيجة الهجمات، ولا يمنع الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة وصول فرق الإنقاذ إلى المنطقة، في حين أن تفاصيل الحادثة قيد الفحص".



وتابعت: "يجدر بالذكر أن خريطة خط الدفاع الأمامي قد نُشرت، وأن المنطقة مُخلاة. إنَّ الجيش الإسرائيلي لا يستهدف الصحفيين بأي شكل من الأشكال، ويعمل قدر الإمكان على تقليل الأذى الذي قد يلحق بهم مع الحفاظ على أمن قواتنا".