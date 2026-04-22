القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر

أفادت معلومات " " بأنَّ فرق اللبناني باشرت أعمال الحفر في مكان وجود الزميلة في بلدة الطيري - .



وكانت فرق الإنقاذ دخلت البلدة بمواكبة من الجيش الذي استقدم 5 آليات لمؤازرة فرق الإسعاف.



إلى ذلك، أعلنت أنّ العدو شنّ غارتين على بلدة الطيري - جنوب ، ما أدى إلى استشهاد شخصين وجريحة، مشيرة إلى أن المحاولات مستمرة لإنقاذ الإعلامية آمال خليل.



وقالت الوزارة إن العدو لاحق خليل وزميلتها زينب فرج اللتين احتمتا من الغارة الأولى في منزل مجاور، مستهدفاً المنزل الذي لجأتا إليه.



وعندما وصل الأحمر اللبناني لنقل المصابين، حال العدو دون إتمام المهمة الإنسانية، فأطلق على سيارة الإسعاف قنبلة صوتية واستهدفها بالرصاص فلم يتمكن من انتشال خليل، فيما نقلت فرج إلى المستشفى وجثماني الشهيدين.



وشجبت الممارسات المرفوضة التي يدأب العدو على ارتكابها بكل إصرار، مشيرة إلى أن العدو الإسرائيلي سجل خرقاً فاضحاً مزدوجاً تمثل بعرقلة جهود إنقاذ مواطنة معروفة بنشاطها الاعلامي المدني، فضلاً عن استهداف سيارة إسعاف تحمل بوضوح شارة الصليب الأحمر.