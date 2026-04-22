تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
Lebanon 24
22-04-2026
|
13:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات "
لبنان24
" بأنَّ فرق
الصليب الأحمر
اللبناني باشرت أعمال الحفر في مكان وجود الزميلة
آمال خليل
في بلدة الطيري -
جنوب لبنان
.
وكانت فرق الإنقاذ دخلت البلدة بمواكبة من الجيش الذي استقدم 5 آليات لمؤازرة فرق الإسعاف.
إلى ذلك، أعلنت
وزارة الصحة العامة
أنّ العدو
الإسرائيلي
شنّ غارتين على بلدة الطيري - جنوب
لبنان
، ما أدى إلى استشهاد شخصين وجريحة، مشيرة إلى أن المحاولات مستمرة لإنقاذ الإعلامية آمال خليل.
وقالت الوزارة إن العدو لاحق خليل وزميلتها زينب فرج اللتين احتمتا من الغارة الأولى في منزل مجاور، مستهدفاً المنزل الذي لجأتا إليه.
وعندما وصل
الصليب
الأحمر اللبناني لنقل المصابين، حال العدو دون إتمام المهمة الإنسانية، فأطلق على سيارة الإسعاف قنبلة صوتية واستهدفها بالرصاص فلم يتمكن من انتشال خليل، فيما نقلت فرج إلى المستشفى وجثماني الشهيدين.
وشجبت
وزارة الصحة
الممارسات المرفوضة التي يدأب العدو على ارتكابها بكل إصرار، مشيرة إلى أن العدو الإسرائيلي سجل خرقاً فاضحاً مزدوجاً تمثل بعرقلة جهود إنقاذ مواطنة معروفة بنشاطها الاعلامي المدني، فضلاً عن استهداف سيارة إسعاف تحمل بوضوح شارة الصليب الأحمر.
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة قطعت الطريق بين بلدتيّ حداثا والطيري لمنع فرق الإسعاف من الوصول إلى الزميلتين آمال خليل وزينب فرج
وزارة الصحة العامة
القصة الكاملة
الصليب الأحمر
وزارة الصحة
جنوب لبنان
الإسرائيلي
إسرائيل
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
16:13 | 2026-04-22
ماذا قالت الزميلة الشهيدة امال خليل لـ" لبنان ٢٤" عام ٢٠٢٤ عن تهديد اسرائيل لها؟
ماذا قالت الزميلة الشهيدة امال خليل لـ" لبنان ٢٤" عام ٢٠٢٤ عن تهديد اسرائيل لها؟
16:00 | 2026-04-22
قيادة الجيش تُقدّم تعازيها بوفاة عنصر من الوحدة الفرنسية في اليونيفيل
قيادة الجيش تُقدّم تعازيها بوفاة عنصر من الوحدة الفرنسية في اليونيفيل
17:00 | 2026-04-22
هذا ما تريده إسرائيل بشأن "حزب الله".. باحثة من تل أبيب تعلن
هذا ما تريده إسرائيل بشأن "حزب الله".. باحثة من تل أبيب تعلن
16:44 | 2026-04-22
"اغتيال متعمد".. سياسيون وصحافيون ينعون آمال خليل
"اغتيال متعمد".. سياسيون وصحافيون ينعون آمال خليل
16:39 | 2026-04-22
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
00:27 | 2026-04-22
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
04:22 | 2026-04-22
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
12:01 | 2026-04-22
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
03:53 | 2026-04-22
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
13:53 | 2026-04-22
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24