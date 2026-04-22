خضعت لعملية جراحية.. ماذا كشفت المعلومات عن حالة الصحافية زينب فرج؟

أفادت معلومات " " بأنَّ الزميلة الصحافية زينب فرج، خضعت لعملية جراحية دقيقة في الرأس بمستشفى تبنين وذلك إثر إصابتها بجروح خطيرة جراء استهداف إسرائيلي في بلدة - .



وذكرت المعلومات أنَّ حالة فرج باتت مُستقرة، وهي تمكثُ الآن في العناية الفائقة.



يُشار إلى أن فرج كانت إلى جانب الزميلة في بلدة الطيري لتغطية ميدانية وذلك خلال استهدافهما من قبل العدو الإسرائيليّ بغارة جوية.





