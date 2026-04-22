الخطيب: الجمهورية الإسلامية صمدت وأفشلت مشروع "الشرق الأوسط الجديد"

شارك نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في احتفال أقامته السفارة بذكرى أربعين الإمام علي الخامنائي، مؤكداً أن شخصيته كانت "علامة فارقة" قادت إلى تقدم كبير، وشكّلت عقبة أمام المشاريع الأميركية في المنطقة.



وقال الخطيب إن مارست كل أساليب المكر والحروب ضد الثورة الإيرانية لكنها فشلت، مشيراً إلى أن استشهاد الخامنائي لم يُسقط الجمهورية الإسلامية التي صمدت أمام "أخطر حرب في التاريخ المعاصر"، وأثبتت أن الإرادة والقضية المحقة هما مفتاح النصر.



ودعا إلى "تكتل عربي إسلامي" تكون نواته إيران والسعودية ومصر وتركيا وباكستان، معتبراً أن الرهان على أميركا لتحقيق الاستقرار "أثبت عقمه تاريخياً".



وأكد المقاومة في "طالما الاحتلال قائم على أرضنا"، مستشهداً بموقف الرئيس "لا نعترف بخطوط صفراء أو حمراء أو خضراء"، ومشيداً بدعم إيران للبنان.



