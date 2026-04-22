تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هكذا تربصت إسرائيل بآمال خليل.. قصة "هند رجب" تتكرر

|
22-04-2026 | 14:36
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أسلوب الإجرام الذي اعتمدته إسرائيل ضدّ الزميلة الصحافية آمال خليل، مروّع ولا يُوصف، ويكشف عن "حقد دفين" تسعى تل أبيب لتطبيقه ضدّ اللبنانيين، مواطنين وصحافيين.

ما حصل باختصار هو التالي: آمال خليل وزينب فرج، وهما صحافيتان، كانتا في تغطية ميدانية ببلدة الطيري - جنوب لبنان. عندها، حصل استهداف أول لمكان خليل وفرج، فحاولتا اللجوء إلى أحد المنازل هناك فتم قصفهُ مباشرة، ما أسفر عن إصابة فرج بجروح خطيرة بالرأس تمت معالجتها في مستشفى تبنين، بينما آمال خليل ما زالت مفقودة تحت الأنقاض.

إسرائيل منعت فرق الإسعاف أكثر من مرة من انتشال فرج وخليل. وفي إحدى المحاولات، نجح المسعفون بانتشال فرج وإنقاذها، بينما مُورست عمليات الترهيب ضد المسعفين والدولة اللبنانية بعدم السماح للمنقذين بالوصول إلى خليل.

ما فعلتهُ إسرائيل أعاد التذكير بحوادث عديدة منعت فيه المسعفين من الوصول إلى جرحى ومفقودين يمكن أن يكونوا أحياء وينتظرون بارقة أملٍ للإنقاذ.

في الواقع، فإن ما حصل في الطيري أعاد التذكير بما حصل مع الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استُشهدت يوم 29 كانون الثاني 2024 في قطاع غزة، وذلك إثر قصف اسرائيلي طال عائلتها. 

آنذاك، بقيت رجب على قيد الحياة لبعض الوقت واتصلت بخدمة الطوارئ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، وخلال المكالمة كانت تبكي وتطلب المساعدة وتفيد بأنها محاصرة داخل السيارة. 

على الأثر، أرسل الهلال الأحمر الفلسطيني سيارة إسعاف لإنقاذ الطفلة، لكن الاتصال انقطع بعد ذلك، ولم يعد بالإمكان التواصل معها. وبعد أيام، تم العثور على السيارة، وتبيّن أن هند قُتلت، كما عُثر أيضاً على طاقم الإسعاف الذي حاول الوصول إليها وقد لقي افراده حتفهم هم أيضاً.

القصة المشتركة بين هند رجب وآمال خليل هي أن إسرائيل تمنع إنقاذ المصابين والجرحى وسط الحروب.. فأيّ إجرام هذا؟ أيّ قتل هذا؟ أي استهداف ممنهج هذا؟ حقاً، سقطت الإنسانية!
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الدولة اللبنانية

الهلال الأحمر

الفلسطينية

جنوب لبنان

اللبنانية

قطاع غزة

تل أبيب

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24