|
لبنان
"احتمال لانهيار هدنة لبنان".. صحيفة إسرائيلية تعلن
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-04-2026
|
15:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
، مساء اليوم، أنَّ الجيش
الإسرائيلي
يستعد لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار مع
لبنان
في لحظة.
وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
، يأتي هذا في الوقت الذي تعارض فيه
الولايات المتحدة
استئناف القتال بالتزامن مع المفاوضات مع
إيران
، وفي لبنان، تُتهم
إسرائيل
بانتهاكات وقف إطلاق النار.
في غضون ذلك، وفي ظل التوجيه
الاميركي
بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وفق "
يديعوت
أحرونوت"، يسعى الجيش الإسرائيلي إلى صياغة قواعد اللعبة بحيث تحتفظ إسرائيل بحقها في استهداف أي "إرهابي" وأي قدرة إطلاق صواريخ ظاهرة، على حد تعبير الصحيفة.
ويتزامن هذا الامر مع عمليات تطهير المنطقة حتى الخط الأصفر الجديد الذي تم إنشاؤه داخل لبنان، وتقول "يديعوت أحرونوت" إنَّ "هذه العملية لم تكتمل بعد"، وأضافت: "تدرك إسرائيل أن الاميركيين لا يرغبون في تجدد الصراع في لبنان. وبسبب التوجيه الأميركي، لا يستطيع الجيش الإسرائيلي التصرف كما يشاء - أو كما يتوقع سكان
الشمال
- فيما يحاول
حزب الله
وضع قواعد اللعبة الخاصة به ومنع هدم المنازل في القرى".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
صحيفة إسرائيلية تحذر: هدنة واشنطن مع طهران تُقلق تل أبيب
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تحذر: هدنة واشنطن مع طهران تُقلق تل أبيب
23/04/2026 02:40:54
23/04/2026 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تُعلن هدنة "عيد الفصح" مع أوكرانيا
Lebanon 24
روسيا تُعلن هدنة "عيد الفصح" مع أوكرانيا
23/04/2026 02:40:54
23/04/2026 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعلن فتح مضيق هرمز كاملاً طوال فترة هدنة لبنان
Lebanon 24
إيران تعلن فتح مضيق هرمز كاملاً طوال فترة هدنة لبنان
23/04/2026 02:40:54
23/04/2026 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن احتمال ضرب إيران المملكة المتحدة.. هذا ما كشفته صحيفة "The Telegraph"
Lebanon 24
بشأن احتمال ضرب إيران المملكة المتحدة.. هذا ما كشفته صحيفة "The Telegraph"
23/04/2026 02:40:54
23/04/2026 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الولايات المتحدة
صحيفة إسرائيلية
يديعوت أحرونوت
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
الاميركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
Lebanon 24
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
16:13 | 2026-04-22
22/04/2026 04:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قالت الزميلة الشهيدة امال خليل لـ" لبنان ٢٤" عام ٢٠٢٤ عن تهديد اسرائيل لها؟
Lebanon 24
ماذا قالت الزميلة الشهيدة امال خليل لـ" لبنان ٢٤" عام ٢٠٢٤ عن تهديد اسرائيل لها؟
16:00 | 2026-04-22
22/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: استهداف الصحافيين وعرقلة وصول الفرق الإغاثية إليهم جرائم حرب موصوفة
Lebanon 24
سلام: استهداف الصحافيين وعرقلة وصول الفرق الإغاثية إليهم جرائم حرب موصوفة
18:12 | 2026-04-22
22/04/2026 06:12:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدّمات نشرات الأخبار المسائية
17:13 | 2026-04-22
22/04/2026 05:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة الجيش تُقدّم تعازيها بوفاة عنصر من الوحدة الفرنسية في اليونيفيل
Lebanon 24
قيادة الجيش تُقدّم تعازيها بوفاة عنصر من الوحدة الفرنسية في اليونيفيل
17:00 | 2026-04-22
22/04/2026 05:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
Lebanon 24
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
00:27 | 2026-04-22
22/04/2026 12:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
Lebanon 24
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
04:22 | 2026-04-22
22/04/2026 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
12:01 | 2026-04-22
22/04/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
03:53 | 2026-04-22
22/04/2026 03:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
Lebanon 24
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
13:53 | 2026-04-22
22/04/2026 01:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
16:13 | 2026-04-22
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
16:00 | 2026-04-22
ماذا قالت الزميلة الشهيدة امال خليل لـ" لبنان ٢٤" عام ٢٠٢٤ عن تهديد اسرائيل لها؟
18:12 | 2026-04-22
سلام: استهداف الصحافيين وعرقلة وصول الفرق الإغاثية إليهم جرائم حرب موصوفة
17:13 | 2026-04-22
مقدّمات نشرات الأخبار المسائية
17:00 | 2026-04-22
قيادة الجيش تُقدّم تعازيها بوفاة عنصر من الوحدة الفرنسية في اليونيفيل
16:44 | 2026-04-22
هذا ما تريده إسرائيل بشأن "حزب الله".. باحثة من تل أبيب تعلن
فيديو
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
23/04/2026 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
23/04/2026 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
23/04/2026 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
