تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

"احتمال لانهيار هدنة لبنان".. صحيفة إسرائيلية تعلن

ترجمة "لبنان 24"

Lebanon 24
22-04-2026 | 15:02
احتمال لانهيار هدنة لبنان.. صحيفة إسرائيلية تعلن
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم، أنَّ الجيش الإسرائيلي يستعد  لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار مع لبنان في لحظة. 

وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمهُ "لبنان24"، يأتي هذا في الوقت الذي تعارض فيه الولايات المتحدة استئناف القتال بالتزامن مع المفاوضات مع إيران، وفي لبنان، تُتهم إسرائيل بانتهاكات وقف إطلاق النار. 

في غضون ذلك، وفي ظل التوجيه الاميركي بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وفق "يديعوت أحرونوت"، يسعى الجيش الإسرائيلي إلى صياغة قواعد اللعبة بحيث تحتفظ إسرائيل بحقها في استهداف أي "إرهابي" وأي قدرة إطلاق صواريخ ظاهرة، على حد تعبير الصحيفة.

ويتزامن هذا الامر  مع عمليات تطهير المنطقة حتى الخط الأصفر الجديد الذي تم إنشاؤه داخل لبنان، وتقول "يديعوت أحرونوت" إنَّ "هذه العملية لم تكتمل بعد"، وأضافت: "تدرك إسرائيل أن الاميركيين لا يرغبون في تجدد الصراع في لبنان. وبسبب التوجيه الأميركي، لا يستطيع الجيش الإسرائيلي التصرف كما يشاء - أو كما يتوقع سكان الشمال - فيما يحاول حزب الله وضع قواعد اللعبة الخاصة به ومنع هدم المنازل في القرى".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
صحيفة إسرائيلية تحذر: هدنة واشنطن مع طهران تُقلق تل أبيب
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تُعلن هدنة "عيد الفصح" مع أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تعلن فتح مضيق هرمز كاملاً طوال فترة هدنة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن احتمال ضرب إيران المملكة المتحدة.. هذا ما كشفته صحيفة "The Telegraph"
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:27 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:13 | 2026-04-22
Lebanon24
16:00 | 2026-04-22
Lebanon24
18:12 | 2026-04-22
Lebanon24
17:13 | 2026-04-22
Lebanon24
17:00 | 2026-04-22
Lebanon24
16:44 | 2026-04-22
