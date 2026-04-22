بيان تحذيري وغير عادي من السفارة الأميركية.. ماذا جاء فيه؟

أصدرت السفارة الأميركية في ، مساء الأربعاء، تحذيراً أمنياً جديداً لرعايا الأميركية في .



وحثت السفارة على مغادرة لبنان ما دامت خيارات الرحلات الجوية التجارية مُتاحة، موصية المواطنين الأميركيين الموجودين في لبنان والذين يختارون البقاء بإعداد خطط طوارئ لحالات الطوارئ ومتابعة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات.





وحذرت السفارة من الذخائر غير المنفجرة والتي تُشكل خطراً في المناطق التي شهدت نشاطاً عسكرياً، داعية الرعايا الأميركيين إلى تجنب زيارة المباني المنهارة أو .





أيضاً، ذكرت في بيروت المواطنين الأميركيين في لبنان بوجود مخاطر مستمرة للإرهاب والاختطاف في جميع أنحاء لبنان، وقالت: "قد تصبح الأماكن التي يرتادها المواطنون الأميركيون والسياح في بيروت أو غيرها من المناطق هدفاً لهذه الهجمات".





وبحسب السفارة، ينبغي على المواطنين الأميركيين تجنب المظاهرات والاحتجاجات وأي تجمعات كبيرة، إذ قد تتحول هذه الأحداث إلى أعمال عنف بسرعة ودون سابق إنذار.