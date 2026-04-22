من 1975 إلى 2026: لبنان يغرق في كابوس متكرر

رأى تقرير لوكالة "رويترز" أنّ المشاهد التي يراها اللبنانيون في عام 2026 تشبه الحرب الأهلية (1975-1990)، من غزو إسرائيلي لجنوب ، إلى قصف في ، فنزوح جماعي، وتصاعد التوترات الطائفية. بالنسبة لمن عاشوا الحرب قبل خمسة عقود، فإن الأجواء الحالية تعيد بقوة ذكريات سبعينيات القرن الماضي.



وجاء في التقرير:" قال لبنانيون قاتلوا في حرب 1975-1990 أو وثقوها كصحفيين لوكالة رويترز إنهم يشعرون بأصداء التوترات والعنف الطائفي الذي شهدوه آنذاك، ويرون خطر تجدد القتال بين اللبنانيين. أدت الحرب الأخيرة التي اندلعت في 2 آذار بين وحزب الله إلى تعميق العداء بين الجماعة المدعومة من ومعارضيها المحليين، مما دفع الدولة والمجتمع اللبناني الهش إلى حافة الانهيار. يهدف وقف إطلاق النار المؤقت إلى إتاحة المجال لمفاوضات السلام بين لبنان وإسرائيل، حيث تستضيف جولة ثانية من المحادثات يوم الخميس. إلا أن هذا الوقف يُعمّق أيضاً الخلاف بين الحكومة وحزب الله، الذي يعارض بشدة هذه المفاوضات.

يقول المقاتل السابق: "لا تكرروا تجربتنا".

وقال التقرير:" اندلعت الحرب الأهلية في لبنان في نيسان 1975 عندما تصاعدت التوترات الطائفية والاقتصادية إلى اشتباكات بين مسلحين مسيحيين ومقاتلين فلسطينيين، ثم امتدت لتشمل مجتمعات ودول أخرى. نزح نحو مليون شخص من ديارهم، وهو رقم تجاوزه الصراع الأخير الذي بلغ عدد النازحين فيه 1.2 مليون شخص. تحولت بيروت إلى ساحة معركة. غزت إسرائيل لبنان عام 1978، واحتلت شريطاً من مشابهاً للأراضي التي استعادت احتلالها مؤخراً . وفي الفترة من 1976 إلى 2005، نشرت قوات في لبنان، وهي فكرة طُرحت على دمشق العام الماضي".

تابع التقرير:" قام زياد صعب، البالغ من العمر 68 عاماً، بتضييق عينيه وهو يقرأ رسالة مكتوبة بخط اليد تلقاها عام 1981 من صديق له على خط المواجهة، تفصل القصف على بعض القرى الجنوبية نفسها التي ضربتها إسرائيل مؤخراً. "يمكن كتابة هذه الرسالة اليوم"، قال صعب، الذي قاتل إلى جانب الحزب الشيوعي اللبناني في ذلك الوقت ويرأس الآن منظمة "مقاتلون من أجل السلام"، وهي منظمة أسسها مقاتلون سابقون. وقال إن الانقسامات الداخلية التي كانت أساس الحرب الأهلية في لبنان لم يتم التوفيق بينها أبداً، محذراً اللبنانيين من الانقلاب على بعضهم البعض. بالنسبة لصعب، فإن قصف 8 نيسان، عندما أسفرت الضربات السريعة في جميع أنحاء لبنان عن مقتل أكثر من 300 شخص، "أعاد بشكل أساسي مشاهد الحرب الأهلية بأكملها في ثوانٍ".

تأسس عام 1982 في ذروة الحرب الأهلية، وكان الجماعة الوحيدة التي احتفظت بالسلاح بعد انتهائها. وبعد انسحاب إسرائيل عام 2000، وسّع حزب الله ترسانته وعزز نفوذه على الحكومة اللبنانية. واندلعت اشتباكات داخلية عامي 2008 و 2021 .

لكن بعد حرب 2024 مع إسرائيل التي أضعفت حزب الله بشدة، تعهدت حكومة لبنانية جديدة مدعومة من الولايات المتحدة بنزع سلاحه.



أضاف التقرير:" بدأت القوات الامنية اللبنانية بمصادرة أسلحة حزب الله تدريجياً ، خشية حدوث مواجهة إذا استولت على ترسانة الحزب بالقوة. عندما أطلق حزب الله النار على إسرائيل في الثاني من آذار دعماً لإيران، حمّله بعض اللبنانيين مسؤولية جرّ البلاد إلى صراع جديد. كما حمّل البعض الآخر المجتمع الشيعي الأوسع، الذي يستمد منه حزب الله دعمه الشعبي، المسؤولية أيضاً. في غضون ذلك، انتقد المسلمون الشيعة، الذين تحملوا وطأة الحروب مع إسرائيل ويرون في حزب الله ملاذهم الوحيد، الدولة لتقصيرها في حمايتهم. وصرح عدد من الشيعة الذين نزحوا جراء الغارات الإسرائيلية لوكالة رويترز بأنهم يعتبرون كبار المسؤولين اللبنانيين "خونة".

تابع:" قال المصور اللبناني باتريك باز إن الانقسامات بين الشباب اللبناني جعلت من الممكن نشوب صراع داخلي جديد، مستشهداً بمشاهد لرجال مسيحيين مسلحين، غاضبين من حزب الله بسبب الحرب، يطلقون النار في الهواء خلال جنازة سياسي قُتل في غارة إسرائيلية هذا الشهر. أشار باز، الذي تعلم الحرفة في الأيام الأولى للحرب الأهلية وقضى فترة بلوغه في توثيقها، إلى الجامعات، التي غالباً ما تكون نموذجاً مصغراً للتوترات السياسية الأوسع. وقال: "أنا متأكد من أنه إذا ذهبت إلى الجامعات اليوم وطلبت منهم حمل الأسلحة وإطلاق النار على خصومهم السياسيين أو أي شخص لا يعجبهم، فسوف يفعلون ذلك".

أضاف التقرير:" قال رفيق بازرجي، وهو شخصية بارزة في جماعة لبنانية مسلحة خلال الحرب الأهلية، إن الصفقات التي لا تستند إلى "أساس جيد" محكوم عليها بإعادة إشعال التوترات، مستشهداً باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية ولكنه لم يُنفذ بالكامل، وخطة الحكومة غير المكتملة لنزع سلاح حزب الله. يمتلك بازرجي الآن دار ضيافة في الجبال جنوب شرق بيروت ويرأس الرابطة اللاتينية في لبنان، التي تمثل اللاتينيين، وهي إحدى الجماعات الدينية العديدة في البلاد.

قام بتعليم ابنيه البالغين الرماية، ويرى جيلاً شاباً قادراً على حمل السلاح.

"على الرغم من أننا كنا في أيامنا متعصبين ومتحمسين للقتال، إلا أنني أرى اليوم جيلاً جديداً مخيفاً. نحن أطفال مقارنة بهم"، هكذا صرح لوكالة رويترز.

وأضاف أن اللبنانيين كانوا قلقين من إعادة إحياء حرب 1975-1990، التي قُتل فيها حوالي 150 ألف شخص، لكن الانقسامات حول حزب الله وإسرائيل وقضايا رئيسية أخرى قد تتحول إلى عنف".

"في النهاية، إذا استطعنا تجنب ذلك، فسنتجنبه. ولكن إذا وصل الشفرة إلى حناجرنا، فلن نستسلم للأمر الواقع"، قال بازرجي.