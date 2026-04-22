نقطة جوهرية يحاول "الحزب" فرضها

قال مصدر عسكري لـ" " إنّ وتيرة الردّ لدى " " تشهد تصعيداً واضحاً، انطلاقاً من اعتبار أنّ أي خرق إسرائيلي، ولا سيما حين يطال مدنيين في أي منطقة، لن يمرّ من دون رد مباشر.



ومساء اليوم، أتت بيانات حزب الله واضحة لناحية تنفيذ عمليات ردا على استهداف لمدنيين في الجنوب.



وأشار المصدر إلى أنّ ما نفذته إسرائيل في الجنوب منذ اللحظات الأولى خرق يتجاوز المعقول، وهذا ما دفع الحزب إلى التعامل مع الميدان على قاعدة إسقاط الخطوط التي حاول الجيش فرضها جنوباً، في خطوة تعكس تبدلاً مهماً في قواعد الاشتباك.

