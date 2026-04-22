حمادة: لا نعترف بخطوطٍ صفراء ولا زرقاء

أعلن عضو " للمقاومة" النائب إيهاب ، خلال تشييع الشهيدين علي جميل شمص وحيدر جميل شمص، في بلدة البقاعية: "لن نمكّن هذا العدو من أن يدنّس ذرّة ترابٍ من أرض القداسة في ، لا نعترف لا بخطوطٍ صفراء ولا بخطوطٍ زرقاء، نعترف بخطٍ أحمر على حدودنا مع المحتلة نلوّنه بدماء المحتلين".



أضاف: "خرجنا إلى حربنا وخرج أبناؤنا من أمثال وعلي، ليذيقوه مرارة الذل في قتل يومي من خلال المواجهات ومن خلال الكمائن، ولذلك فإن العدو الذي يسعى الآن الى أن يستغل فرصة الهدنة ليحقق بعض أهدافه فيما أعلن عنه بالخط الأصفر، نقول له إن بالمرصاد وان إخوة علي وحيدر بتربصون بك يوقعونك بين قتيل وقتيل حتى تحرير الأرض، كامل الأرض".

