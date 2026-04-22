لبنان
براك: القضاء الكامل على حزب الله عبر العمليات العسكرية غير واقعي
Lebanon 24
22-04-2026
|
15:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرالمبعوث الأميركي إلى
سوريا
توم برّاك
أن " أن
القضاء
الكامل على
حزب الله
عبر العمليات العسكرية غير واقعي في ظل تشابكه داخل البنية السياسية والاجتماعية في
لبنان
".
وفي مقابلة مع قناة FOX NEWS، شدد على أن التجربة في المنطقة أظهرت أن استهداف الجماعات المسلحة بالوسائل العسكرية فقط لا يؤدي إلى إنهائها بشكل نهائي، بل قد يسهم في إعادة إنتاجها بأشكال مختلفة، معتبرا أن حزب الله مدعوم وممول بشكل مستمر من
إيران
، ما يجعل استمراره مرتبطا بعوامل إقليمية أوسع من الساحة
اللبنانية
وحدها.
وأضاف أن الهدف الأميركي لا يتمثل في "حرب استنزاف مفتوحة"، بل في إضعاف البنية العسكرية لحزب الله بشكل تدريجي، وتقليص قدراته الصاروخية واللوجستية إلى الحد الذي يسمح للدولة اللبنانية باستعادة دورها الأمني والسيادي.
وأشار برّاك إلى أن المقاربة الحالية تقوم على مزيج من الضغط السياسي والاقتصادي والتنفيذي، إلى جانب دعم مؤسسات
الدولة اللبنانية
، بما يتيح خلق بيئة تسمح بتراجع نفوذ الحزب دون الدخول في مواجهة شاملة طويلة الأمد.
وشدد على أن أي حل مستدام يجب أن ينتهي إلى تعزيز
سلطة الدولة
اللبنانية على كامل أراضيها، بحيث تصبح هي الجهة الوحيدة القادرة على احتكار القوة والسلاح، في إطار ترتيبات أمنية وسياسية تدريجية.
مواضيع ذات صلة
ماكرون: أي عملية عسكرية لـ "تحرير" مضيق هرمز ستكون غير واقعية
Lebanon 24
ماكرون: أي عملية عسكرية لـ "تحرير" مضيق هرمز ستكون غير واقعية
23/04/2026 02:41:37
23/04/2026 02:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يعلن عمليات ضد مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية
Lebanon 24
حزب الله يعلن عمليات ضد مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية
23/04/2026 02:41:37
23/04/2026 02:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: الاعتماد على الحل العسكري فقط في التعامل مع الصراع الإيراني أمر غير واقعي
Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: الاعتماد على الحل العسكري فقط في التعامل مع الصراع الإيراني أمر غير واقعي
23/04/2026 02:41:37
23/04/2026 02:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: حزب الله عرض لبنان للخطر وعلى إسرائيل وقف عمليتها وأؤكد للبنانيين دعمنا الكامل
Lebanon 24
ماكرون: حزب الله عرض لبنان للخطر وعلى إسرائيل وقف عمليتها وأؤكد للبنانيين دعمنا الكامل
23/04/2026 02:41:37
23/04/2026 02:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
Lebanon 24
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
16:13 | 2026-04-22
22/04/2026 04:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قالت الزميلة الشهيدة امال خليل لـ" لبنان ٢٤" عام ٢٠٢٤ عن تهديد اسرائيل لها؟
Lebanon 24
ماذا قالت الزميلة الشهيدة امال خليل لـ" لبنان ٢٤" عام ٢٠٢٤ عن تهديد اسرائيل لها؟
16:00 | 2026-04-22
22/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: استهداف الصحافيين وعرقلة وصول الفرق الإغاثية إليهم جرائم حرب موصوفة
Lebanon 24
سلام: استهداف الصحافيين وعرقلة وصول الفرق الإغاثية إليهم جرائم حرب موصوفة
18:12 | 2026-04-22
22/04/2026 06:12:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدّمات نشرات الأخبار المسائية
17:13 | 2026-04-22
22/04/2026 05:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة الجيش تُقدّم تعازيها بوفاة عنصر من الوحدة الفرنسية في اليونيفيل
Lebanon 24
قيادة الجيش تُقدّم تعازيها بوفاة عنصر من الوحدة الفرنسية في اليونيفيل
17:00 | 2026-04-22
22/04/2026 05:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
Lebanon 24
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
00:27 | 2026-04-22
22/04/2026 12:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
Lebanon 24
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
04:22 | 2026-04-22
22/04/2026 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
12:01 | 2026-04-22
22/04/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
03:53 | 2026-04-22
22/04/2026 03:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
Lebanon 24
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
13:53 | 2026-04-22
22/04/2026 01:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
16:13 | 2026-04-22
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
16:00 | 2026-04-22
ماذا قالت الزميلة الشهيدة امال خليل لـ" لبنان ٢٤" عام ٢٠٢٤ عن تهديد اسرائيل لها؟
18:12 | 2026-04-22
سلام: استهداف الصحافيين وعرقلة وصول الفرق الإغاثية إليهم جرائم حرب موصوفة
17:13 | 2026-04-22
مقدّمات نشرات الأخبار المسائية
17:00 | 2026-04-22
قيادة الجيش تُقدّم تعازيها بوفاة عنصر من الوحدة الفرنسية في اليونيفيل
16:44 | 2026-04-22
هذا ما تريده إسرائيل بشأن "حزب الله".. باحثة من تل أبيب تعلن
فيديو
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
23/04/2026 02:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
23/04/2026 02:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
23/04/2026 02:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
