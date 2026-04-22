براك: القضاء الكامل على حزب الله عبر العمليات العسكرية غير واقعي

اعتبرالمبعوث الأميركي إلى أن " أن الكامل على عبر العمليات العسكرية غير واقعي في ظل تشابكه داخل البنية السياسية والاجتماعية في ".



وفي مقابلة مع قناة FOX NEWS، شدد على أن التجربة في المنطقة أظهرت أن استهداف الجماعات المسلحة بالوسائل العسكرية فقط لا يؤدي إلى إنهائها بشكل نهائي، بل قد يسهم في إعادة إنتاجها بأشكال مختلفة، معتبرا أن حزب الله مدعوم وممول بشكل مستمر من ، ما يجعل استمراره مرتبطا بعوامل إقليمية أوسع من الساحة وحدها.



وأضاف أن الهدف الأميركي لا يتمثل في "حرب استنزاف مفتوحة"، بل في إضعاف البنية العسكرية لحزب الله بشكل تدريجي، وتقليص قدراته الصاروخية واللوجستية إلى الحد الذي يسمح للدولة اللبنانية باستعادة دورها الأمني والسيادي.



وأشار برّاك إلى أن المقاربة الحالية تقوم على مزيج من الضغط السياسي والاقتصادي والتنفيذي، إلى جانب دعم مؤسسات ، بما يتيح خلق بيئة تسمح بتراجع نفوذ الحزب دون الدخول في مواجهة شاملة طويلة الأمد.



وشدد على أن أي حل مستدام يجب أن ينتهي إلى تعزيز اللبنانية على كامل أراضيها، بحيث تصبح هي الجهة الوحيدة القادرة على احتكار القوة والسلاح، في إطار ترتيبات أمنية وسياسية تدريجية.

Advertisement