ليلة عيد مار جرجس في القليعة.. صلوات على نية الصمود وعودة المغتربين

أُقيمت مساء اليوم رتبة قداس ليلة عيد مار جرجس في مار جرجس في بلدة القليعة، في حضور رئيس البلدية حنا ضاهر وحشد من أبناء الرعية والمشاركين الذين توافدوا لإحياء المناسبة في أجواء من الصلاة والرجاء.



ترأس القداس راعي أبرشية صور المطران شربل عبدالله، وعاونه خادم الرعية الأب أنطونيوس فرح، ومساعده الأب غسان نصر، إلى جانب الأبوين جرجس نهرا وحنا ، وتخللت الرتبة صلوات وابتهالات ركزت على معاني الثبات في الإيمان والصمود في وجه التحديات.



وفي عظته، شدد المطران أهمية التمسك بالرجاء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، داعيًا إلى الاقتداء بمار جرجس في الشجاعة والإيمان، والعمل من أجل نشر ثقافة المحبة والسلام.



ورفع المشاركون الصلوات، آملين أن يمنح الله، بشفاعة مار جرجس، أبناء البلدة الصبر والقوة في زمن المحن، وأن تحمل الأيام المقبلة ظروفًا أفضل لأبناء القليعة المقيمين والمغتربين على حد سواء، مع تمنيات بأن يعم الأمن والاستقرار مختلف المناطق . (الوكالة الوطنية للإعلام)

Advertisement