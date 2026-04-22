لبنان

ليلة عيد مار جرجس في القليعة.. صلوات على نية الصمود وعودة المغتربين

22-04-2026 | 16:00
ليلة عيد مار جرجس في القليعة.. صلوات على نية الصمود وعودة المغتربين
أُقيمت مساء اليوم رتبة قداس ليلة عيد مار جرجس في كنيسة مار جرجس في بلدة القليعة، في حضور رئيس البلدية حنا ضاهر وحشد من أبناء الرعية والمشاركين الذين توافدوا لإحياء المناسبة الدينية في أجواء من الصلاة والرجاء.

ترأس القداس راعي أبرشية صور المارونية المطران شربل عبدالله، وعاونه خادم الرعية الأب أنطونيوس فرح، ومساعده الأب غسان نصر، إلى جانب الأبوين جرجس نهرا وحنا الخوري، وتخللت الرتبة صلوات وابتهالات ركزت على معاني الثبات في الإيمان والصمود في وجه التحديات.

وفي عظته، شدد المطران عبدالله على أهمية التمسك بالرجاء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، داعيًا إلى الاقتداء بمار جرجس في الشجاعة والإيمان، والعمل من أجل نشر ثقافة المحبة والسلام.

ورفع المشاركون الصلوات، آملين أن يمنح الله، بشفاعة مار جرجس، أبناء البلدة الصبر والقوة في زمن المحن، وأن تحمل الأيام المقبلة ظروفًا أفضل لأبناء القليعة المقيمين والمغتربين على حد سواء، مع تمنيات بأن يعم الأمن والاستقرار مختلف المناطق اللبنانية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
وصول البطريرك الراعي إلى كنيسة مار جرجس - القليعة في المحطة الثالثة من زيارته الى القرى الحدودية
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية القليعة تؤكد صمودها ودعمها لأهالي البلدة في الظروف الراهنة
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ليلةٍ صعبة عاشتها القليعة… “لبنان 24” داخل البلدة
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص يُشارك في صلاة درب الصليب في دير مار روكز
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 02:41:44 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:27 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:13 | 2026-04-22
Lebanon24
16:00 | 2026-04-22
Lebanon24
18:12 | 2026-04-22
Lebanon24
17:13 | 2026-04-22
Lebanon24
17:00 | 2026-04-22
Lebanon24
16:44 | 2026-04-22
